El PSOE destaca que el primer condenado por 'Gürtell' sea el juez

10/02/2012

Esperanza Aguirre, por su parte, cree que el fin, ''por loable que sea'', no justifica los medios.

La condena a Baltasar Garzón a 11 años de inhabilitación por ordenar la interceptación de las comunicaciones que mantuvieron en prisión los principales imputados en el "caso Gürtel" y sus abogados ha generado una cascada de reacciones.

Así, el Portavoz del PSOE en la Comisión de Justicia del Congreso, Julio Villarrubia, ha dejado claro que desde el Partido Socialista ''se respeta y se acata la sentencia de todo tribunal'', aunque han querido mostrar su grado de preocupación porque un juez español con un perfil como el de Baltasar Garzón sea condenado por un delito tan grave. Asimismo, han destacado que, ''curiosamente, el juez instructor sea la primera persona que resulta condenada en una trama tan gravísima de corrupción''.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre (PP), por su parte, ha afirmado que la condena al juez Baltasar Garzón demuestra "que el fin, por muy loable que sea, no justifica los medios".

La portavoz de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en el Congreso, Rosa Díez, ha querido dejar claro que la justicia es igual para todos "incluso para los jueces".

E líder de IU, Cayo Lara, ha asegurado que hoy "es un día triste para los demócratas" y que la Justicia "se ha quitado la venda de los ojos" con una decisión que no ha dudado en calificar de "injusta".

''Vamos a tener dificultades para explicar a nuestros hijos que los buenos fueron condenados y los malos no se han sentado en el banquillo", ha añadido.

Desde ERC, su diputado Joan Tardà ha lamentado que Garzón se haya convertido en "la primera víctima de la ultraderecha" por su causa a favor las víctimas del franquismo, algo que a su juicio demuestra "el sesgo ideológico extraordinario" de la justicia española.

Desde otro punto de vista, el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, ha expresado su respeto por la sentencia, y no ha querido señalar si le gusta o no esta resolución del Tribunal Supremo. Duran ha señalado que debe quedar muy claro, para evitar la confusión, que esta sentencia "no tiene nada que ver" con la causa por la investigación del franquismo.

El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce, ha expresado su respeto por la sentencia, pese a que ha recordado que esa decisión no coincide con la posición del fiscal.