Gatzagaetxebarria retira el insulto de 'ignorante' al lehendakari

11/02/2012

El PSE-EE, que pensaba pedirle una rectificación pública, acepta las disculpas del parlamentario del PNV y da por zanjado este episodio.

El parlamentario del PNV, Ricardo Gatzagaetxebarria, ha retirado el insulto de "ignorante" que lanzó al lehendakari, Patxi López, durante el pleno celebrado este viernes en el Parlamento vasco cuando se debatía la situación económica de Euskadi y del Gobierno Vasco.

En declaraciones en la tertulia del Parlamento de las Ondas de Radio Euskadi, Gatzagaetxebarria ha explicado que en la Cámara autonómica "hubo un buen debate de diferentes materias" y él intepeló a Patxi López sobre la situación del déficit público y la situación presupuestaria del Ejecutivo autónomo.

"El lehendakari tensó el debate en su primera intervención, me acusó de ser un profeta, de que estoy anunciando catástrofes terribles, me acusó también de que utilizo las cifras mintiendo, es decir, estábamos hablando de las magnitudes financieras presupuestarias hechas por el Gobierno recientemente, y sobre los indicadores de crecimiento económico y de empleo", ha añadido.

"Yo, en la primera réplica, le digo que no entendía las cuestiones, que ignoraba los datos por los que estábamos realizando el debate a la interpelación. Por eso, yo le califiqué como ignorante", ha manifestado. En este sentido, ha asegurado que él no considera que el lehendakari, "como primera institución del país, sea ignorante de todo, sino que estaba diciendo que ignoraba, en ese momento, los datos del contexto en el que se estaba produciendo el debate".

"Yo no tengo ningún ánimo ofensivo para el lehendakari ni descalificador. No tengo ningún problema en retirar esa expresión y así lo hago y así lo haré para que no aparezca en el acto de la sesión. No es con ánimo descalificación, sino el contexto en el que se produce este debate, en el que él dice en su primera intervención lo que he dicho y yo, en mi primera contestación le respondo de esa manera", ha señalado.

Pastor agradece el gesto

Por su parte, el portavoz parlamentario del PSE-EE, José Antonio Pastor, ha mostrado su agradecimiento al dirigente jeltzale por "tener la gallardía de retirar" el término de "ignorante". "Le honra que lo haga porque yo se lo iba a pedir públicamente. Por lo tanto, me alegro que lo haga y desde el PSE-EE aceptamos las disculpas y damos este episodio por zanjado", ha indicado.