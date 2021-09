21/09/2021 18:59 Política Primarias en el PSE-EE Mendia anuncia que no seguirá al frente del PSE-EE EITB MEDIA Tras siete años como secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia ha confirmado que no se presentará a la reelección, aunque continuará formando parte del Gobierno Vasco. Escuchar la página Escuchar la página

Idoia Mendia ha confirmado esta tarde que no se presentará a la reelección como secretaria general del PSE-EE en las elecciones primarias que precederán al IX Congreso del partido, que se celebrará los días 20 y 21 de noviembre.

No obstante, Mendia continuará formando parte del Gobierno Vasco de coalición con el PNV como vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo y Empleo.

Ante el Comité Nacional del PSE-EE que se ha celebrado esta tarde en Bilbao, la secretaria general de los socialistas vascos ha explicado que tomó la decisión hace un año y que se la comunicó entonces a Pedro Sánchez.

Mendia fue elegida secretaria general de los socialistas vascos en 2014 en sustitución de Patxi López. Es la primera mujer que ha dirigido al PSE-EE.

Tras su renuncia, en el PSE-EE se da por seguro que el candidato a secretario general será Eneko Andueza, que ya dirige el partido en Gipuzkoa y es el portavoz en el Parlamento Vasco.

Mendia se ha emocionado y dejado caer alguna lágrima al agradecer el respeto a su decisión de sus colaboradores más cercanos y el "inmenso honor" que ha supuesto para ella ser la secretaria general.

Ha explicado que se trata de una decisión "personal y política" y que en política "los tiempos y momentos son muy importantes". "Saber escoger el momento oportuno para un relevo de éxito es parte de mi compromiso, si no, se perjudica a la organización", ha indicado.

"He cumplido el proyecto con el que me presenté, he cumplido mi palabra", ha dicho antes de apuntar que "este nuevo momento debe tener un nuevo liderazgo que conduzca al partido en los próximos años". "La decisión es vuestra y quien sea elegido contará con mi apoyo y mi lealtad", ha asegurado.