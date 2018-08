Política

Política penitenciaria

Interior niega beneficios a presos de ETA por no haber arrepentimiento

Redacción

19/02/2012

Fernández Díaz insiste en que si se arrepienten y piden perdón a las víctimas, "que sea de verdad", porque de no ser así "no se van a poder acoger a los beneficios que la ley penitenciaria prevé".

El ministro de Interior, Jorge Fernández, ha confirmado que Instituciones Penitenciarias ha denegado la petición de presos de ETA que habían solicitado lograr beneficios penitenciarios pese a no haber expresado arrepentimiento, y ha advertido de que es repuesta a un intento de "fraude de ley".

En declaraciones a los periodistas a la salida del Congreso del PP celebrado en Sevilla, Fernández ha declarado que la política del Gobierno en esta materia es la del "arrepentimiento individualizado, la petición de perdón individualizado por parte de los presos de ETA en el marco de la legislación penitenciaria".

El Gobierno, "no se va a dejar engañar"

No obstante, ha aclarado que los que pretendan "burlarse, engañar y cometer un fraude de ley" como este caso, no van a tener otra respuesta del Gobierno que "la que han tenido", porque el Ejecutivo no se va a "dejar engañar" y no se le va a permitir "que cometan ese engaño a la sociedad española".

Ha insistido en que si se arrepienten y piden perdón a las víctimas, "que sea de verdad", porque si no es de verdad "no se van a poder acoger a los beneficios que la ley penitenciaria prevé".