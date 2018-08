Herrira creee 'positivo' que Sarkozy sea 'favorable' al acercamiento

Política

05/03/2012

Por otro lado, el movimiento ciudadano ha anunciado que una ambulancia recorrerá Bizkaia por la libertad del preso de Basauri Txus Martín y habrá una concentración de 24 horas el 24 de marzo.

El movimiento ciudadano en favor de los derechos de los presos y exiliados vascos, Herrira, ha considerado "positivo" que el presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, "pida el cambio de la política de dispersión" y ha exigido al Gobierno del PP que "se una a la petición mayoritaria de la sociedad vasca en este momento y dé un cambio en la política penitenciaria".

El miembro de Herrira Roberto Noval se ha referido, de esta forma, a las declaraciones que realizó la pasada semana Sarkozy en el transcurso de una visita a Baiona (lapurdi), cuando dijo que siempre ha sido "favorable al acercamiento, no sólo por los presos, sino por sus familiares, y siempre he considerado que no sólo es posible, sino, sin duda, deseable".

Para Noval, es "positivo que Sarkozy pida el cambio de la política de dispersión", lo que, a su entender, "va en consonancia con lo que la sociedad vasca está pidiendo en los últimos meses". Por ello, ha reclamado que la política penitenciaria "dé el cambio a unas claves de solución y no a una clave represiva como se encuentra actualmente".

En rueda de prensa, Noval, junto al miembro de Herrira de Basauri Jon Eguiluz, han pedido la libertad "sin condiciones ni chantajes de los presos vascos con enfermedades incurables y graves", en especial la del preso de Basauri Txus Martín Hernando, "que lleva diez años encarcelado" en prisiones francesas, primero, y luego, en el Estado español, "en una situación inhumana e insostenible, alargada incomprensiblemente en el tiempo".

Según han denunciado, Martín tiene diagnosticado un "trastorno esquizoafectivo", pero no se le realizan las pruebas necesarias para "diagnosticar correctamente su enfermedad y aplicarle el tratamiento adecuado".

Además, han anunciado que una ambulancia recorrerá Bizkaia por la libertad del preso de Basauri Txus Martín y habrá una concentración de 24 horas el 24 de marzo.