Felipe González: 'Acercaría a presos dentro de una política adecuada'

Redacción

19/03/2012

El expresidente del Gobierno Felipe González, entrevistado en el programa "Salvados", ha hablado sobre la política penitenciaria y se ha mostrado favorable al acercamiento de los presos, "acercaría a presos dentro de una política adecuada a las circunstancias"

Se ha referido a las palabras que pronunció el ex presidente en su día sobre la "oportunidad de volar la cúpula de ETA". "No lo hice y no sé si hice lo correcto, con esa duda voy a vivir con ella hasta el final de los días", ha afirmado.

Lo compara con la cara de tensión de Obama en la operación con la que acaban con la vida de Bin Laden. "Ellos decicieron que si con Bin Laden, yo no. ¿Al presidente de EE.UU., lo vas a condenar por tomar esa decisión? Pues no, lamento decirlo, pero no".



"La duda es que tal vez hubiera habido 200 asesinatos menos. La cúpula de ETA se reunía para decidir una estrategia de muerte y asesinatos, no para evitar que hubiera muertos. Decidí lo que decidí, punto."



"Creo que con el terrorismo se puede acabar matando, pero para acabar matando al terrorismo hay que matar mucho más de lo que matan los terroristas, es decir, hay que hacer terrorismo de Estado, pero no se lo puede permitir una democracia".



En este sentido se ha mostrado firme, "nunca se me pasó por la cabeza hacer una estrategia de liquidación del terrorismo desde el terrorismo de Estado".

Ha negado rotundamente una supuesta relación con el GAL, "ni lo toleré ni lo consentí ni lo organicé".



Sobre el fin de ETA, Felipe González cree que ha acabado la violencia de ETA, "pero ETA no ha acabado".

Por otro lado, Felipe González cree que sería "más conveniente" que Arnaldo Otegi estuviera fuera que dentro. "No puede excluir que pueda ser lehendakari, eso depende del voto de la gente", ha concluido.