En contratos informáticos

De Miguel y Molina declararán 'en breve' por supuestas irregularidades

Redacción

19/03/2012

El Fiscal Superior cree preocupante y grave que se hayan ordenado pagos que no se corresponden con servicios por cantidades "tan elevadas".

La ex directora de relaciones con la Justicia del Gobierno vasco, Inmaculada de Miguel, y la que fuera responsable del Departamento de Informática del Ejecutivo, Ana Isabel Molina, declararán "en breve" ante la Fiscalía vasca sobre las supuestas irregularidades detectadas en una quincena de expedientes de contratación informática del Departamento de Justicia entre los años 2000 y 2009 y que podrían haber supuesto un montante que supera los 23 millones de euros para las arcas públicas.

El Gobierno vasco remitió a la Fiscalía Superior del País Vasco el pasado día 9 de febrero el informe y documentación sobre las actuaciones e incidencias detectadas los expedientes de contratos informáticos cuando la Consejería estaba dirigida por Joseba Azkarraga.

El Fiscal Superior vasco, Juan Calparsoro, ha destacado que el caso está "en fase de investigación" y está pendiente de "practicar una serie de diligencias y de pruebas" que esclarezcan los hechos.

En este sentido, ha precisado que, una vez que termine las indagaciones, decidirá si archiva las actuaciones o lo remite al Juzgado.

El máximo representante del ministerio público en Euskadi ha considerado que es "serio el hecho objetivo de que, efectivamente, haya unas contrataciones y se haya hecho unos pagos por algo que no se ha cumplido, que se hayan autorizado esos pagos con un dinero público, un dinero de todos los ciudadanos, que lo han pagado con sus impuestos".

Por ello, lo considera "grave", aunque ha precisado que eso no significa que "haya un delito" porque, para eso, "hace falta un poco más". "Me parece, por lo menos preocupante que la administración haya ordenado pagos que no se corresponden con servicios por unas cantidades tan elevadas", ha indicado.

El Fiscal Superior ha manifestado que, por ello, "perfectamente" esta cuestión "puede acabar en un Juzgado". "Es una de las alternativas", ha dicho.