31/12/2021 18:02 Política Mensaje del lehendakari La oposición critica que Urkullu apele a la responsabilidad de los demás mientras "no toma medidas" Agencias | EITB Media EH Bildu, Podemos Ahal Dugu, PP de Euskadi y Vox han reaccionado con críticas al mensaje de fin de año del lehendakari. Mientras, el socio de Gobierno, PSE-EE, ha reiterado el mensaje del lehendakari y ha dicho que es difícil encontrar el "equilibrio" entre salud pública, económica y social.

Los partidos políticos de la oposición en la Comunidad Autónoma Vasca han criticado este viernes el mensaje de fin de año del lehendakari. Por contra, el PNV y su socio de Gobierno, el PSE-EE han defendido el mensaje trasladado por Iñigo Urkullu en su tradicional mensaje.

Así, el portavoz del PNV, Joseba Egibar, ha asegurado que, con su mensaje de fin de año, el lehendakari, Iñigo Urkullu, reclama "los valores que como comunidad y como pueblo nos hacen fuertes", frente "al egocentrismo de gente que cree que más allá de la libertad individual no hay nada y que no hay algo previo o superior a esos valores individuales".

En opinión del dirigente jeltzale, Urkullu ha descrito "con acierto" una situación que "no es una improvisación", porque "estamos afrontando la pandemia ya durante dos años" y por lo tanto, "hay una experiencia acumulada".

EH Bildu ve a un lehendakari "sobrepasado por la realidad" y que anda como "un pollo sin cabeza"

Sin embargo, la parlamentaria de EH Bildu Nerea Kortajarena ve a un lehendakari que "seguramente está ya sobrepasado por la realidad, la sexta ola de esta realidad le ha pasado por encima y anda un poco como pollo sin cabeza". "Quizá lo más preocupante es que no hemos podido vislumbrar en el mensaje del lehendakari ninguna señal de que tenga un plan para poder abordar la que nos viene encima", ha advertido.

En su valoración del mensaje de fin de año del lehendakari, Kortajarena ha destacado que, en un momento como éste, en el que "encabezamos los países con mayores niveles de contagio por el covid-19 en Europa, no es momento para la retórica y eso es lo que hemos visto en el mensaje del lehendakari Urkullu, mucha retórica y pocas certidumbres".

Por su parte, el Secretario de Política Autonómica y Políticas Públicas del PSE-EE, Ekain Rico, ha reiterado este jueves el compromiso de su partido, socio del PNV en el Gobierno Vasco, con unas instituciones que estén "al servicio de la ciudadanía".

Rico, en una declaraciones difundidas por su formación, ha reaccionado de esa forma al mensaje de fin de año del lehendakari. Según ha reconocido Rico, "no está siendo fácil" encontrar el "equilibrio" entre salud pública, económica y social.

Urkullu en la grabación del mensaje de fin de año. Foto: EFE.

Podemos cree que el Gobierno de Urkullu "no ha estado a la altura"

La coordinadora general de Podemos Ahal Dugu-IU y diputada de Unidas Podemos, Pilar Garrido, ha afirmado que el mensaje del lehendakari "no es creíble" y ha criticado que "apele a la responsabilidad de los demás, pero no asuma las suyas".

"Habla de bienestar y de bien común, pero no toma las medidas necesarias para hacerlo realidad y no acaba de entender que la mejor manera de servir y cuidar a los vascos en estos tiempos pasa por fortalecer nuestra sanidad pública, ampliando sus recursos y cuidando a su personal; pasa por poner en primera línea el reto de la salud mental; pasa por construir una educación pública inclusiva y no segregadora; pasa por construir un sistema público de cuidados", ha asegurado.

"Ahora se pide a la gente que se autodiagnostique comprando sus propios tests de antígenos, la sanidad publica está colapsada, ¿es esto proteger el bien común?", se ha preguntado.

PP ve al Gobierno Vasco "agotado"

La secretaria general del PP en Euskadi, Laura Garrido ha criticado la "mala gestión" de la pandemia que está haciendo al Gobierno Vasco, al que ve "agotado y resignado" y que ha buscado como "aliado" a EH Bildu, algo que "preocupa" a los populares vascos.

Ha criticado además la "mala gestión" de la pandemia, ya que "Osakidetza está trasladando la responsabilidad que correspondería al Gobierno Vasco a los ciudadanos", que ahora deben "hacer de 'autorrastreadores'".

La parlamentaria del Grupo Mixto-Vox en la Cámara Vasca, Amaia Martínez, ha criticado la "autocomplacencia" del discurso de fin de año del lehendakari y ha asegurado que la solución a los problemas de Euskadi es "más España".