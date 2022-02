01/02/2022 09:48 Política Radio Euskadi Pilar Garrido: "Es muy difícil decir que no a la comisión de investigación de los abusos en la Iglesia" Mikel Domínguez | EITB Media La diputada de Unidas Podemos en el Congreso y coordinadora general de Podemos Euskadi se ha mostrado a favor de crear una comisión para "escuchar a las victimas", acabar con esa "impunidad" en la Iglesia y, "en la medida de lo posible", reparar el daño y reconocer el sufrimiento Escuchar la página Escuchar la página

La coordinadora general de Podemos Euskadi y diputada de Unidas Podemos en el Congreso por Gipuzkoa, Pilar Garrido, se ha mostrado, en 'Boulevard' de Radio Euskadi, partidaria de crear una comisión de investigación en torno a los abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia: "Es muy difícil decir que no a esta comisión".

Para Garrido, la comisión que continuará hoy su tramitación en el Congreso de los Diputados es "un paso adelante" para poder "acabar con la impunidad" y, "en la medida de lo posible", reparar el daño y reconocer el sufrimiento de las víctimas. Precisamente, Garrido valora que la comisión permitirá escuchar a las víctimas, que tienen "testimonios desgarradores".

La investigación de estos abusos es una "asignatura pendiente" para la diputada de Unidas Podemos. "Parece que el PSOE y el PNV votarán a favor. Es muy difícil decir que no a esta comisión", ha sentenciado.

Garrido ha dado la bienvenida también cualquier foro donde se investiguen estos hechos, también "que la Fiscalía tome cartas en el asunto", pues son reclamados por las víctimas. "No tienen abierta la vía judicial y exigen ser escuchadas, que se esclarezcan estos sucesos, que se repare su daño y que se apunte con nombre y apellidos a quienes cometieron graves delitos y actuaciones", ha dicho.

Por otra parte, Garrido no se imagina que la reforma laboral no salga adelante. "Es muy necesaria. Quizás no contenga todo lo que nos gustaría, pero nada supone un recorte de derechos. Sus 50 páginas son recuperar derechos y mejores condiciones de vida para los trabajadores", ha defendido.

Para su aprobación, la diputada de Unidas Podemos no apuesta por el acuerdo con Ciudadanos: "Descarto el 'plan Ciudadanos'. Se está trabajando con la mayoría de investidura".

Garrido opina que "no hay discusión" sobre la prevalencia de los convenios autonómicos, que no ve en peligro: "No es un problema porque hay una garantía en el acuerdo interprofesional de 2017". La diputada ha recordado que "todas y todos apuestan por esa prevalencia, patronal y mayoría sindical incluidas".

Este hecho es el principal escollo en la negociación con el PNV. "Espero que haya algún guiño para que algunos se queden tranquilos y vean su huellita en la reforma", ha añadido.