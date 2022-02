04/02/2022 19:24 Política Crisis interna UPN expulsará a los dos diputados díscolos si no entregan el acta AGENCIAS | EITB MEDIA La Ejecutiva de UPN ha aprobado una declaración, con el voto en contra de García Adanero, que se presentará este sábado en el Consejo Político del partido. Adanero ha reconocido que la reunión se ha desarrollado en un ambiente "complicado". Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página El diputado de UPN Carlos García Adanero a su llegada a la reunión de la ejecutiva. Foto: EFE Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

La Comisión Ejecutiva de UPN ha decidido pedir formalmente a sus diputados Carlos García Adanero y Sergio Sayas la entrega de sus actas de diputados y, de lo contrario, iniciar el procedimiento de expulsión, por la "grave indisciplina" al votar ambos en contra de lo indicado por el partido sobre la reforma laboral propuesta por el Gobierno español. El comité de garantías y disciplina de UPN ha abierto expediente a sus dos diputados.

Además, la Ejecutiva de UPN ha aprobado una declaración, con el voto en contra de García Adanero, que se presentará este sábado en el Consejo Político del partido.

En declaraciones a los medios a su salida de la reunión, Carlos García Adanero ha afirmado que va a seguir con su acta de diputado y ha remarcado que son "diputados de UPN hasta que los órganos habilitados del partido" digan "lo contrario".

Adanero ha reconocido que la reunión se ha desarrollado en un ambiente "complicado" porque "al final estas cosas no son agradables". "Hemos estado, hemos dicho lo que teníamos que decir, ellos han dicho lo que tenían que decir", ha apuntado.

Carlos García Adanero ha afirmado que va a seguir con su acta de diputado y sus decisiones las tomará en función de las directrices que "marque los estatutos". "Hay cosas que las deciden los grupos parlamentarios y otras la Ejecutiva, con total normalidad", ha dicho.

Son horas de máxima tensión en UPN tras la tormenta desatada ayer por la negativa de los dos diputados regionalistas en el Congreso de los Diputados, Sergio Sayas y Carlos García Adanero, a cumplir la disciplina de partido y apoyar la reforma laboral. Este sábado se reunirá Consejo Político, el principal órgano entre congresos, para intentar atajar la crisis por la vía rápida.

Una mujer se encontraba en la puerta de la sede con un cartel de apoyo que decía: "Habéis hecho lo correcto" junto a un puesto de electricidad donde el artista callejero LKN ha colocado su mural "El adiós", donde aparecen los diputados Carlos García Adanero y Sergio Sayas portando en cajas algunas pertenencias como, en el caso de Adanero, una foto de Felipe VI. Foto: EFE

El presidente de UPN, Javier Esparza, quiere fuera del partido a Sayas y Adanero lo antes posible: "No representan a UPN y no pueden seguir en UPN". "Nos han mentido a todos", ha declarado hoy ante los medios.

El diputado de UPN Carlos García Adanero ha sostenido a su llegada a la reunión que UPN es su "casa" y que "nadie le va a dar lecciones de nada", al tiempo que ha insistido en que "se cumplan los estatutos".

"Que se cumplan los estatutos. Esta es mi casa, llevo 35 años de afiliado y nadie me va a dar lecciones de nada. Eso seguro", ha afirmado a su llegada.

García Adanero: "Esta es mi casa, llevo 35 años de afiliado y nadie me va a dar lecciones de nada. Eso seguro"

Al ser preguntado sobre si va a entregar su acta como ha pedido la dirección, ha remarcado que "el partido no es del presidente, tiene unos órganos, unos métodos", a lo que ha añadido que si se entregara el acta "por votar una cosa diferente a la que te dicen, si lo hubiéramos hecho siempre así estaríamos sin gente en el partido".

García Adanero ha reconocido que le da "mucha pena" que a alguien como él que se ha "dejado la vida por este partido" ahora le llamen "traidor por agradar a alguien". "Me parece una pena, pero son cosas de la política", ha lamentado.

El diputado de UPN Sergio Sayas ha afirmado que ni él ni su compañero Carlos García Adanero van a entregar sus actas en el Congreso, tal y como les ha pedido su formación, porque considera que no han incumplido ni el Estatuto de UPN ni la disciplina de partido. A su juicio, "no es que el presidente decide y los cargos acatan, sino que tras un debate se comparte la decisión en el órgano correspondiente".

En declaraciones a Europa Press, Sayas ha manifestado que confía en la democracia en su partido y ha incidido en que "no hemos incumplido ninguna norma interna, considero que no". De hecho, ha señalado que se ven como diputados de UPN dentro de unas semanas o meses.

El presidente de UPN, Javier Esparza, a su llegada a la Ejecutiva. Foto: EFE

Sergio Sayas ha explicado que en la Ejecutiva de UPN del lunes es verdad que quedaron en que desde la dirección intentaran alcanzar un acuerdo sobre la relación entre el Partido Socialista y EH Bildu y que "se pudiera contar a los ciudadanos".

Ha reconocido que las cosas no se hacen así, pero ha indicado que no fue Javier Esparza, presidente de UPN, quien les llamó para transmitirles la decisión adoptada, sino que "mandó a la secretaria general, Yolanda Ibáñez, para transmitir que el voto era sí".

Según ha expuesto, de esta forma "no podíamos explicar ni opinar". "Si me hubiera dicho que es por la no reprobación de Enrique Maya -alcalde de Pamplona-, no estoy de acuerdo", ha expuesto, para comentar que se buscaba un acuerdo en torno a "algo que erosione la relación del PSOE con EH Bildu".

Sayas ha manifestado que no van a llamar a Javier Esparza. Este sábado está convocado el Consejo Político y "nos veremos allá".