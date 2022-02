04/02/2022 22:40 Política upn Adanero: "No tiene sentido pedir el acta por una votación diferente a la que te haya pedido el partido" i.l.k. | eitb media El diputado de UPN ha valorado en una entrevista concedida a Radio Euskadi la decisión de la Comisión Ejecutiva del partido. "En la historia de este partido ha habido gente que no ha votado lo que se esperaba y no la han expulsado", ha declarado. Escuchar la página Escuchar la página

En una entrevista concedida este viernes en el programa Ganbara de Radio Euskadi, el diputado de UPN Carlos García Adanero ha valorado la decisión de la Comisión Ejecutiva del partido de pedirles formalmente a él y a Sergio Sayas la entrega de sus actas de diputados y, de lo contrario, iniciar el procedimiento de expulsión por "grave indisciplina".

El diputado ha opinado que "no tiene sentido pedir el acta por una votación diferente a la que te haya pedido el partido" y que lo ve "excesivo". No ha declarado sobre la posible entrega del acta de diputado, pero ha puntualizado que "no lo comparto desde ningún punto de vista, por lo que "quien tendrá que valorarlo es el Comité de Disciplina".

De la misma manera, ha recordado que "en la historia de este partido ha habido gente que no ha votado lo que se esperaba y no la han expulsado".

En esa línea, reconoce que que le ha "llamado la atención ver que hay gente con verdadero interés porque se me expulse", aunque ha aclarado que, por su parte, no existía "ninguna segunda intencionalidad" o fricción interna al dar el voto, pues recuerda que apoyó recientemente a Esparza en el Congreso.

En cualquier caso, recalca que va a "pelear" por permanecer en el partido: "llevo 25 años en UPN y lo considero mi casa".

Una decisión de dos

Preguntado sobre por qué Sayas y él no anunciaron su voto, ha aclarado que conocían la decisión del partido, pero "no sabíamos a qué se debía exactamente ese voto". Ha detallado que "pensábamos que íbamos a recibir esa información por la mañana y, como la intervención llegó y no teníamos noticias, decidimos votar en contra".

"Fue una decisión de los dos, no hicimos partícipe a nadie más", ha añadido, argumentando que esperaban que Esparza les llamase "para saber qué había".