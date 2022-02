05/02/2022 17:10 Política CRISIS EN UPN Olona (Vox) ofrece su "pluma jurídica" a Sayas en su "lucha" por mantener su acta de diputado de UPN AGENCIAS | EITB MEDIA "Siempre he militado y militaré en la libertad y en la dignidad. Lucharé también por hacerlo en UPN" ha escrito en Twitter Sergio Sayas, tras el Consejo Político de este sábado, que le ha conminado a entregar el acta. Escuchar la página Escuchar la página

La secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona, ha ofrecido al diputado de UPN Sergio Sayas su "pluma jurídica" en la "lucha" que este pretende llevar a cabo para mantener su acta de diputado de la formación navarra. "Mi pluma jurídica está a tu entera disposición, amigo mío. Sólo tienes que darme un silbidito", ha escrito este sábado Olona en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Junto al hashtag "#Fuerzayhonor", Olona ha citado una publicación en la que Sayas ha reivindicado su militancia "en la libertad y en la dignidad" y ha asegurado que luchará "por hacerlo en UPN".

Mi pluma jurídica está a tu entera disposición, amigo mío. Sólo tienes que darme un silbidito. #FuerzaYHonor https://t.co/YrICTH2LZ9 — Macarena Olona (@Macarena_Olona) February 5, 2022

Sendos mensajes se han compartido tras la celebración este sábado del Consejo Político de UPN en una sesión extraordinaria en la que se ha acordado, con el 80,62% de los votos favorables, ratificar el acuerdo adoptado por el Comité Ejecutivo por el que pedía a Sergio Sayas y Carlos García Adanero la entrega de sus actas de diputados en el Congreso o, de lo contrario, iniciar el procedimiento para su expulsión del partido. Se trata de una resolución que se adoptó el viernes después de que Sayas y Adanero votaran 'no' a la convalidación de la reforma laboral, contraviniendo las directrices de la dirección del partido.

Tras la decisión del Consejo Político se ha abierto un procedimiento y será el Comité de Disciplina el que dicte la resolución final.

Carlos García Adanero ha adelantado esta mañana que "vamos a defendernos en el comité de disciplina y espero que colabore en mi defensa en despacho del fundador de UPN, Jesús Aizpun".

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha criticado que "con la decisión que han tomado han debilitado a UPN, porque UPN es un partido que tiene palabra, podremos acertar o equivocarnos, pero tenemos palabra, y si tomamos una decisión, se cumple". "Eso es lo que ha quedado en entredicho", ha lamentado.

Por otra parte, preguntado por los periodistas si el PP era consciente de lo que iban a votar Sayas y Adanero, Esparza ha explicado que ha hablado con el presidente de los 'populares', Pablo Casado, "y me ha dicho que el PP no ha participado" en esta decisión y que "no tengo por qué no creer a Pablo Casado".