Política

Política penitenciaria

Tercer grado para el exmiembro de KAS Joseba Andoni Díaz Urrutia

Redacción

06/04/2012

El Ministerio del Interior ha concedido el tercer grado penitenciario al preso Joseba Andoni Díaz Urrutia, que el pasado mes de junio había sido trasladado a la cárcel alavesa de Nanclares de Oca, donde Interior agrupa a los presos que rompen fehacientemente con la banda, han informado fuentes ministeriales.

Estas mismas fuentes han precisado que actualmente este preso se encontraba clasificado en segundo grado penitenciario y gozaba del artículo 100.2 del reglamento penitenciario por medio del cual los presos pueden salir a diario de prisión por varias horas para trabajar o formarse excepto los fines de semana.

Con este progresión de grado, Díaz Urrutia tan solo tendrá que acudir a la cárcel para dormir. El tercer grado penitenciario, conocido coloquialmente como 'régimen cenicienta', es el paso previo para la libertad condicional.

Fuentes de Interior han explicado que el exmiembro de KAS había roto fehacientemente con ETA, había pedido perdón a las víctimas genéricamente porque no tiene delitos de sangre y no tiene responsabilidad civil, por lo que no tiene que hacer frente a indemnizaciones.

Por otra parte, el Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz, ha alejado de la cárcel de Nanclares de Oca hasta Topas, en Salamanca, al miembro de Segi Ekaitz Samaniego Uriel, que cumplía pena de prisión ininterrumpidamente desde enero de este año acusado de integración en grupo terrorista.