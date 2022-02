17/02/2022 09:06 Política ENTREVISTA EN EUSKADI IRRATIA Eba Blanco presentará su candidatura a la secretaría general de EA Onintza Aiestaran | EITB MEDIA La secretaría general de Eusko Alkartasuna (EA) ha hablado en Euskadi Irratia sobre el congreso de EA que se celebrará este próximo fin de semana y de la división entre los críticos y la actual dirección. Escuchar la página Escuchar la página

En vísperas del Congreso Nacional de Eusko Alkartasuna (EA) el próximo fin de semana, la secretaría general del partido Eba Blanco ha adelantado que volverá a presentar su candidatura al cargo. Durante una entrevista concedida al programa "Faktoria" de Euskadi Irratia, ha subrayado que la cita del fin de semana se celebrará "con todas las garantías".

"No me han quitado la ilusión y, sí, me presentaré, hay que resucitar el partido, hay que resucitar la ilusión entre los compañeros y las compañeras de partido", ha dicho. A pesar de la división en el seno del partido, ha indicado está sintiendo el respaldo de militantes y afiliados. De cara al futuro, ha reivindicado la necesidad de recuperar el nombre del partido.

Eba Blanco se ha comprometido a respetar el resultado que salga del congreso: "No sé si los demás pueden decir lo mismo".

El Congreso Nacional de EA comenzará el sábado 19 de febrero, día en el que se podrán presentar las candidaturas. El domingo día 20 terminará con la celebración de un acto presencial, en el Palacio Europa de Vitoria-Gasteiz.

Preguntada si la expulsión por cuatro años de cinco miembros del sector crítico (Maiorga Ramírez, Iratxe López de Aberasturi, Mikel Goenaga, Miren Aranoa y Esther Korres) condicionará el congreso, Eba Blanco ha respondido que no. A su juicio, todos podrán participar "con todas las garantías".

A partir del lunes, estos críticos tendrán un plazo de 30 días para recurrir la decisión ante la Comisión de Garantías del partido.

Blanco ha admitido que el clima no es bueno entre los dos sectores y que las cosas se han endurecido en los dos últimos años y, sobre todo, en las últimas semanas. De todas formas, cree que tiene sentido seguir siendo parte del mismo partido. Así las cosas, Blanco apuesta por un partido fuerte integrado dentro de EH Bildu.