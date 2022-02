18/02/2022 09:32 Política Crisis en el PP Casado desmiente que el dossier con las supuestas irregularidades de Ayuso le llegara de la Moncloa Eider Garaikoetxea O. | EITB Media No obstante, el presidente del PP no ha aclarado quién le hizo llegar la información sobre una presunta mordida al hermano de la presidenta de Madrid por un contrato público. "Esto se tenía que haber aclarado en privado, evitando este espectáculo", ha subrayado. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Casado, en un momento de la entrevista. Foto: EITB Media Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

El presidente del PP, Pablo Casado, ha desmentido que el dossier con las supuestas irregularidades vinculadas con Isabel Díaz Ayuso le llegara de la Moncloa, aunque no ha aclarado quién se lo hizo llegar, aunque ha sugerido que debería ser una entidad pública dada la naturaleza de los datos (contenía detalles fiscales).

También ha cifrado en 286 000 euros la supuesta comisión recibida por el hermano de la presidenta de Madrid. Además, ha lamentado el "espectáculo" de ayer, y ha subrayado que "esto se tenía que haber aclarado en privado".

Casado se encuentra desde este jueves en medio de la guerra abierta con la presidenta de la Comunidad de Madrid. En una entrevista en la cadena Cope, Casado se ha mostrado "muy sorprendido y decepcionado" por todo lo ocurrido, aunque ha dicho tener "la conciencia muy tranquila" porque él no ha acusado a nadie: "Yo no estoy acusando, estoy preguntando, estoy pidiendo explicaciones que no se me han dado". Así, ha instado a Ayuso a que aclare por qué cobró su hermano por un contrato público. "Esto tiene que acabar", ha insistido.

Por último, ha negado categóricamente que el PP contratara los servicios de un investigador para espiar al entorno de Ayuso: "Es absolutamente falso". Asimismo, ha declarado que quizás sea "un señuelo" para tapar las sospechas sobre Díaz Ayuso por el contrato a su hermano.