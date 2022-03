05/03/2022 13:25 Política VÍCTIMAS DE ETA El PSE reclama a la izquierda abertzale más "pasos" en su "recorrido ético" AGENCIAS | EITB MEDIA El líder del PSE ha participado en el acto de recuerdo y homenaje rendido este sábado en Arrasate al exconcejal socialista Isaías Carrasco, asesinado por ETA el 7 de marzo de 2008. Escuchar la página Escuchar la página

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha reclamado a la izquierda abertzale más "pasos" en el "recorrido ético y moral que tiene que hacer" sobre la violencia de ETA, ya que esa sigue siendo una "deuda con todas las víctimas del terrorismo y la sociedad vasca".

Andueza ha hecho este emplazamiento durante su intervención en el acto de recuerdo y homenaje rendido este sábado en Arrasate (Gipuzkoa) al exconcejal socialista Isaías Carrasco, asesinado por ETA el 7 de marzo de 2008.

Al acto, celebrado en el lugar en el que fue asesinado Carrasco, han asistido su viuda, Marian Romero, y sus tres hijos, Sandra, Ainara y Adei, que han estado arropados por dirigentes y militantes socialistas como el secretario de Organización, Miguel Ángel Morales, el líder de los socialistas guipuzcoanos, José Ignacio Asensio, el consejero vasco Iñaki Arriola, la diputada foral Rafaela Romero y el delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso, entre otros.

Tras depositar ramos de flores en el lugar en el que Carrasco fue asesinado, Andueza ha tomado la palabra para reivindicar la memoria del exedil y manifestar que ETA acabó con su vida porque era socialista.

Ha destacado "cuánto han cambiado las cosas" desde que ETA dejó de matar, pero al mismo tiempo ha lamentado que otras no han evolucionado tanto como quisiera, como, por ejemplo, la posición política respecto a la violencia de los sectores que la apoyaron durante décadas. Ha tachado de "frustrante" que "algunos quieran pasar página tan rápido" y pretendan "esconderse de un pasado", que, ha dicho "les tiene que doler y les tiene que avergonzar".

En su opinión, no son suficientes los "gestos" con los que "quieren maquillar su pasado", si el "recorrido ético o moral que tienen que hacer no se ratifica con pasos", por lo que ha advertido que los socialistas siempre "serán exigentes" para que "den esos pasos". "No porque se lo pidamos nosotros, sino porque es una deuda con todas las victimas del terrorismo y con la sociedad vasca", ha apostillado.