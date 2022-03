07/03/2022 20:10

Política

Monarquía española

El rey emérito volverá "con frecuencia" a España, pero continuará residiendo en Abu Dabi

Agencias | EiTB Media

Juan Carlos I explica que tras el archivo de las investigaciones de las que ha sido objeto le parece oportuno "considerar" su regreso a España, "aunque no de forma inmediata". Prefiere, no obstante, "continuar residiendo en Abu Dabi, donde he encontrado tranquilidad".

El rey emérito Juan Carlos I en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos). Foto de archivo: EFE