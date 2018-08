Política

Entrevista en Radio Euskadi

El Gobierno Vasco denuncia que Rajoy vulnera el autogobierno

Redacción

19/04/2012

Isabel Celaá cree que el Gobierno central busca una devolución de las competencias que corresponden al Gobierno Vasco. Además, ha anunciado una OPE de Educación para el próximo 16 de junio.

La consejera de Educación, Isabel Celaá, ha denunciado que el Gobierno de Mariano Rajoy pretende, "por la vía de los hechos", llegar a la devolución de competencias en materia educativa. Además, Celaá ha advertido de que el Gobierno vasco no tolerará "la vulneración" del autogobierno que, a su juicio, suponene las medidas del PP que, además, "merman calidad en el sistema educativo".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Celaá ha considerado que el Gobierno de Rajoy sólo ofrece "políticas de recorte y de desmantelamiento del Estado de Derecho".

A su juicio, esto "no es serio" porque el Ejecutivo del PP "está trabajando sin rumbo". Además, ha destacado que "tocar la educación, supone tocar el futuro", y ha considerado que, en el caso de Euskadi, "el autogobierno tiene contenidos que pueden estar siendo invadidos por las medidas que anuncian desde el Ejecutivo de Rajoy".

En este sentido, ha señalado que ella ha detectado tres medidas que anunció el ministro de Educación, José Antonio Wert, "que pueden ser invasoras" de las competencias vascas. De esta forma, ha apuntado que Euskadi organizaba su propio sistema educativo, como en el tema de sustituciones, la carga lectiva, los complementos retributivos, el sistema retributivo propio, "y ahora eso pretende introducirse como materia básica".

"Eso quiere decir que ahí hay una involución autonómica. Por tanto, es una especie de, por la vía de los hechos, querer llegar a una devolución de las competencias que veníamos ejerciendo para nuestra propia organización en nuestro propio sistema educativo propio", ha aseverado.

Sin documentación alguna

En su opinión, "es entrar a organizar las cocinas de una institución, como es la educación". "No estamos dispuestos a tolerarlo, vamos a mirar la letra pequeña. Ya nos ha anunciado que quieren llegar mañana mismo a presentar un real decreto ley que regule estas medidas a Consejo de Gobierno. Lo miraremos minuciosamente, porque no se nos ha dado ningún texto, no se nos ha proporcionado ninguna documentación, lo cual es una falta de respeto absoluta", ha subrayado.

La consejera de Educación ha asegurado que no tiene duda de que esto vulnera el autogobierno, sino que "merma calidad en el sistema educativo".



OPE de Educación



Por otro lado, Isabel Celaá ha anunciado que el próximo 16 de junio se celebrará en el Bilbao Exhibition Centre (BEC) de Barakaldo, en Bizkaia, la primera prueba de la OPE de Educación.

La consejera ha querido, de esta manera, "desterrar todos esos temores que muchos han tenido en el camino" sobre que Oferta Pública de Empleo "estaba en el aire".

Exige a Basagoiti que pida perdón

Además, Celaá también ha instado al presidente de los populares vascos Antonio Basagoiti a "rectificar y pedir excusas al lehendakari" tras haber afirmado que López "no tiene fama de ser muy laborioso" y que "tiene menos títulos académicos que Homer Simpson".

"Es una falta de respeto a la institución y una falta de consideración y falta de respeto a la persona y desde luego todos sabemos que quien insulta es porque no tiene argumentos", ha dicho.