Mahfud Bachri: "El Sáhara Occidental no es territorio marroquí por lo que Marruecos no puede decidir" O.P. | Eitb Media Última actualización: 07/04/2022 10:50 (UTC+2) Publicado: 07/04/2022 10:33 (UTC+2) El activista saharaui Bachri asegura el pueblo saharaui vive con indignación, aunque no con sorpresa, el "lamentable" giro del Gobierno español. Tacha de "falsa autonomía" la propuesta de Marruecos, y denuncia que es inviable vivir en régimen que vulnera sistemáticamente sus derechos.

El pueblo saharaui vive con indignación y gran rechazo, aunque no con sorpresa, el giro dado por el Gobierno español en su posición sobre el Sáhara Occidental.

Así lo ha manifestado el activista saharaui Mahfud Bachri, entrevistado en Boulevard de Radio Euskadi. Bacrhi ha asegurado desde el Tinduf que "Sánchez se ha atrevido a hacer lo que ningún presidente en democracia se había atrevido a hacer". Ha señalado que las relaciones entre España y Marruecos siempre han sido buenas, "a costa del pueblo saharaui y su legitimo derecho de autodeterminación y la independencia", pero tilda de vergonzoso que Sánchez haya dado "un paso más".

Bachri asegura que "la autonomía no la puede dar Marruecos para un territorio que históricamente no le pertenece. El Sáhara Occidental no pertenece a Marruecos, son territorios separados y distintos y así lo dice, por ejemplo, la jurisdicción europea que en varias ocasiones ha dictaminado que el Sahara Occidental no es un territorio marroquí", ha dicho.

Según Barchri, el estatus del Sáhara Occidental "sigue intocable, ya que para las Naciones Unidas sigue siendo un territorio no autónomo pendiente de descolonización y nadie puede otorgarle a Marruecos una soberanía inexistente sobre nuestra tierra".

Preguntado por lo peor de la propuesta autonómica, Bacrhi ha respondido que para el pueblo saharaui es "inviable" vivir en un régimen que vulnera sistemáticamente sus derechos. Asegura que en 45 años desde la ocupación, todo lo que ha recibido el pueblo saharaui por parte de Marruecos es malo, "todo han sido torturas, malos tratos, asedios y el saqueo de los recursos naturales", por lo que nada les hace pensar que eso cambie ahora, "este plan de autonomía tiene muy poca credibilidad para nosotros".

El activista confía en que tarde o temprano el pueblo saharaui consiga sus derechos. "Han sido casi 50 años donde hemos resistido a las diferentes condiciones, a la precariedad de los campamentos y a la agresividad militar en los territorios ocupados, pero esperamos que, después de todo esto, llegue el día en el que podamos votar democráticamente en un referéndum auspiciado por las Naciones Unidas".

Ha recalcado, que pese a la postura del Gobierno de España, el pueblo español se ha mostrado, en su mayoría, solidario con el pueblo saharaui y "así se ha podido ver en el Congreso de los Diputados cuando Pedro Sánchez quedó más solo que la una cuando partidos políticos de todos los colores y todas las ideologías se han posicionado en contra de este lamentable giro de Sánchez y su ministro".