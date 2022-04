Política elecciones en francia Bixente Vrignon: "Macron y Le Pen pasarán a la segunda vuelta, no se esperan sorpresas" eitb media Publicado: 10/04/2022 11:34 (UTC+2) Última actualización: 10/04/2022 11:34 (UTC+2) El periodista de France Blue ha visitado Euskadi Irratia para hacer un análisis de las elecciones presidenciales francesas. Escuchar la página Escuchar la página

En plena jornada electoral en Francia, las encuestas apuntan a Emmanuel Macron y Marine Le Pen como los candidatos más fuertes para pasar a la segunda vuelta. El periodista Bixente Vrignon ha declarado en Euskadi Irratia que no espera sorpresas, y no cree que haya lugar para un tercer candidato. "De ser así, sería inesperado que Le Pen pasara primera. En el mejor de los casos, Jean Luc Melenchon recibiría un apoyo del 18%. Las encuestas han dado a Macron un apoyo de entre el 25% y el 27%, y de entre 22% y 24% a Le Pen. Es difícil fallar en cinco puntos, y no se esperan sorpresas".

Vrignon ha explicado que ha sido una campaña electoral particular, condicionada por el contexto bélico en Ucrania. "Salvando la cuestión de la jubilación, no se ha mediado palabra sobre ecología, migración, salud, justicia u organización territorial".

El periodista de France Bleu ha puesto la mirada sobre Iparralde, donde cree que la extrema derecha no recibirá apoyo. "Jean Lasall le quitará esos votos de protesta", ha pronosticado.

Con la dupla Macron-Le Pen partiendo como clara favorita, dice que, de cara a la segunda vuelta, todas las opciones están abiertas. "Macron ha gobernado, sobre todo, desde la derecha, y le será difícil movilizar a la izquierda. De cualquier forma, el país nunca ha sido presidido por una mujer, lo que podría suponer un freno para Le Pen, ya que las personas mayores no votarán por ella".