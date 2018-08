Política

El Gobierno Vasco gestiona que Carmen Gisasola esté en el Congreso

02/05/2012

Rodolfo Ares ha confirmado que ya han iniciado las gestiones para su participación en el Congreso que se llevará a cabo en la sede de EITB en Bilbao entre el 14 y el 20 de mayo.

El Gobierno Vasco ha hecho "algunas gestiones" para que la disidente de ETA Carmen Gisasola participe en el Congreso sobre Memoria y Convivencia que se celebrará entre el 14 y el 20 de mayo en Bilbao.



Así lo ha confirmado hoy en rueda de prensa el consejero de Interior, Rodolfo Ares, que ha explicado que se han realizado "algunas gestiones", que "todavía no han culminado", para poder contar en este foro con Gisasola, exjefa de los comando de ETA, quien se ha desvinculado de la organización terrorista y que se encuentra presa en la cárcel de Nanclares de Oca (Álava). Por ello, todavía no se sabe, según ha dicho, si se podrá "contar con su presencia o no".



La posible presencia de Carmen Gisasola ha generado polémica y, según Antonio Basagoiti, el Ministerio de Interior no dará el visto bueno a la participación de la exmiembro de ETA en el Congreso. Por su parte, el portavoz parlamentario del PNV, Joseba Egibar, cree que "el testimonio" de Carmen Gisasola es "positivo" porque "quienes actuaron como actuaron dejan de hacerlo y admiten sus errores".



Congreso sobre Memoria y Convivencia



El Congreso sobre Memoria y Convivencia, organizado por el Departamento de Interior del Gobierno Vasco, tiene como objetivo recoger la memoria de las personas que han sufrido "el azote del terrorismo y de la falta de libertad y analizar diferentes experiencias y propuestas para deslegitimar el terrorismo y asentar la convivencia".



Enmarcado dentro del Año de las Culturas por la Paz y la Libertad, el Congreso forma parte de las iniciativas puestas en marcha para sentar las bases de una nueva sociedad sustentada sobre los valores éticos y democráticos de la tolerancia, la libertad, la pluralidad, la memoria y la justicia, para construir el futuro sin olvidar el pasado.



El evento, que tendrá lugar en Bilbao entre el 14 y el 20 de mayo, acogerá a un importante número de personalidades y especialistas de todo el mundo.



El acto inaugural del Congreso, a las 11:00 horas del lunes 14 de mayo, estará presidido por el lehendakari Patxi López y por la Comisaria Europea de Interior, Cecilia Malmström, acompañados por el Comisionado del Gobierno Vasco para la Convivencia y la Memoria, Jesús Loza, y la Directora de Atención a las Víctimas del Terrorismo, Maixabel Lasa. La inauguración tendrá lugar en las instalaciones del grupo EITB en Bilbao, donde discurrirá la totalidad del Congreso.



El Congreso sobre Memoria y Convivencia está estructurado en sesiones de trabajo, 'paneles', dedicados a analizar aspectos específicos de la problemática derivada del terrorismo y la falta de libertad. Cada panel contará con la presencia de varios invitados que debatirán sobre un tema concreto coordinados por un moderador.



Entre los invitados con los que se espera contar para los debates figuran personalidades como la Senadora chilena Isabel Allende, el ex Ministro israelí Shlomo Ben Ami, el ex Diputado y padre de la Constitución española José Pedro Pérez Llorca, expertos internacionales en procesos históricos como la Alemania nazi, la antigua RDA, la ex Unión Soviética, la limpieza étnica en la antigua Yugoeslavia, las dictaduras chilena y argentina, etc.



Junto con ellos, debatirán responsables de asociaciones de víctimas, de grupos pacifistas, del ámbito universitario, sociólogos, periodistas como Iñaki Gabilondo o los directores de los principales medios de comunicación vascos, teólogos, etc. La labor de moderar cada debate correrá a cargo de un grupo de periodistas vascos de reconocido prestigio profesional.



Las sesiones de trabajo



Tras la inauguración del Congreso, al mediodía del propio lunes se abrirá el primer "panel", que estará centrado en el tema: 'Víctimas, testimonio y convivencia'. Durante la tarde, a partir de las seis, el segundo panel desarrollará el tema 'Experiencias para la convivencia'.



El martes, los "paneles" de la mañana y la tarde serán, respectivamente, 'Medios de comunicación, memoria y convivencia' y 'De la Dictadura a la democracia'. El miércoles, 'Pensamiento, sociedad y convivencia' y 'Otras experiencias ante el terror'.



El jueves, 'Cultura y convivencia' y 'Jóvenes y convivencia'. El viernes, 'Política de la memoria: una ética del nunca más'. El sábado, 'Del terrorismo a la convivencia' y 'Educación para la convivencia'. El domingo, ultimo día del Congreso, el 'panel' versará sobre 'Centros de la memoria'.



La clausura con el ministro de Interior



El Congreso será clausurado, a las 12:30 horas del domingo, 20 de mayo, por el ministro de Interior, Jorge Fernández, y el Consejero vasco de Interior, Rodolfo Ares, acompañados por el Alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna, y la Directora de Recursos Humanos, Inés Ibáñez de Maeztu.



Web del Congreso

Por otro lado, ya está en marcha la web del Congreso de Memoria y Convivencia. A través de ella se pueden realizar las inscripciones para acudir a las sesiones del evento.

También se encuentra en dicha página el programa completo del Congreso y el listado de ponentes, a falta de las últimas confirmaciones, que van a tomar parte en el mismo.