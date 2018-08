Política

Interior no lo autoriza

El Gobierno Vasco asume que Gisasola no estará en el Congreso

04/05/2012

Cree que se pierde "una importante oportunidad" para que la sociedad y los presos vean, a través de Gisasola, "lo que es la reinserción".

El Gobierno Vasco asume que la exdirigente de ETA Carmen Gisasola no podrá participar en el Congreso Internacional para la Memoria y la Convivencia que se celebrará en Bilbao entre el 14 y el 20 de mayo, después de que el Ministerio del Interior haya rechazado esta posibilidad.

El Gobierno del PSE-EE no insistirá para que la miembro de ETA, recluida en la cárcel de Nanclares, esté presente en las jornadas, ya que el Ministerio no está dispuesto a permitirle que salga de prisión el fin de semana en el que se preveía su participación en el Congreso.

El Gabinete de Patxi López cree que se pierde "una importante oportunidad" para que la sociedad y los presos de ETA vean, a través de Gisasola, "lo que es la reinserción", según han asegurado fuentes del Ejecutivo autonómico.



No obstante, lamenta que la sociedad vasca no pueda contar con el "ejemplo" de la ex dirigente de ETA, que públicamente iba a hacer "una revisión crítica de su pasado y manifestar su arrepentimiento".

En su opinión, era una oportunidad para "ejemplarizar" y hacer pedagogía, no sólo ante la ciudadanía vasca, sino también ante los presos de la banda armada.