Política NUEVA LEY DE TRANSEXUALIDAD El Consejo General del Poder Judicial aprueba por unanimidad el informe sobre la Ley trans EITB MEDIA Publicado: 20/04/2022 14:31 (UTC+2) Última actualización: 20/04/2022 15:20 (UTC+2) El informe es especialmente crítico en varios puntos del proyecto del Ministerio de Igualdad y ha pedido un mayor nivel de control. Consideran que el proyecto no protege suficientemente a los menores.

Día del orgullo gay en Paris. Foto de archivo: EFE

El Consejo General del Poder Judicial ha aprobado este miércoles su informe crítico con algunos puntos de la Ley Trans. Con la unanimidad de todos sus miembros, el pleno del órgano que preside Carlos Lesmes ha exigido un mayor nivel de control.

El proyecto del Ministerio de Igualdad abre la puerta a un cambio de sexo en el registro a partir de los 12 años sin informe médico. Además, de 14 a 16 años no prevé que sea necesaria la aprobación de un juez. Sería suficiente con el beneplácito de los tutores del adolescente.

Pues bien, el CGPJ considera que no se protege suficientemente a los menores y defiende que es necesario escuchar la opinión de un juez hasta que el joven cumpla, al menos, los 16 años. "Esa mínima exigencia no es suficiente para proteger el interés de los menores comprendidos en esa franja de edad que carezcan del suficiente grado de madurez o cuya situación de transexualidad no esté estabilizada", se advierte en el texto aprobado.

Por otro lado, han exigido garantías para que no haya discriminación positiva hacia las mujeres no transexuales. Para ello, han puesto como ejemplo las competiciones deportivas. Y en los casos de violencia de género, han pedido garantías para que el agresor no utilice el cambio de sexo para evitar el castigo.

El informe llega con varios meses de retraso. La ministra de igualdad, Irene Montero, ha insistido en que no hay sorpresas y que la hoja de ruta del Gobierno de España es clara: que se aprobará la Ley Trans lo antes posible. En cualquier caso, el informe de los jueces no es vinculante.