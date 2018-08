Política

En Radio Euskadi

Barcina no descarta aumentar la jornada a los funcionarios

Redacción

07/05/2012

La previsión de ingresos para este año es inferior a la que se calculó, por eso "o tomamos medidas de ajuste o subimos los impuestos o ambas cosas", ha dicho la presidenta de Navarra.

La presidenta Yolanda Barcina ha insistido en que están encima de la mesa tanto el aumento de jornada para los funcionarios como la amnistía fiscal, dos medidas que rechaza el PSN, su socio en el Gobierno de Navarra.



En una entrevista en Radio Euskadi, Barcina ha afirmado que aumentar la jornada de los funcionarios es algo que se tendrá que analizar porque supone "un esfuerzo adicional" para este colectivo pero se aplicaría para "no hacer otras cosas".



Al respecto ha precisado que la previsión de ingresos para este año es 160 millones de euros inferior a la que se calculó al elaborar los presupuestos y por lo tanto "o tomamos medidas de ajuste o subimos los impuestos o ambas cosas", ha dicho.



Y en esta combinación de medidas para "cuadrar las cuentas" ha enmarcado también la amnistía fiscal, que ha asegurado que no le gusta pero permite a Hacienda acceder a un dinero colocado en paraísos fiscales al que no se puede llegar con los instrumentos de que dispone Navarra.



Ha negado que el Ejecutivo foral haga una "copia exacta" de lo que acuerda el Gobierno central y además ha asegurado que si alguna decisión del PP afectara "al autogobierno y al régimen foral por supuesto que se recurriría", aunque también se analizaría "en términos políticos" si es bueno o no aplicarla.



Preguntada por los recortes en educación y sanidad, Yolanda Barcina ha señalado que ambas "tienen que seguir siendo pilares del bienestar y manteniendo la alta calidad" y por ello ha defendido la reforma en salud, necesaria no solo por la crisis sino para diseñar un modelo diferente que "atienda de verdad" a las nuevas necesidades derivadas de la mayor esperanza de vida y las enfermedades crónicas.



Preguntada por el plan del Gobierno para los presos de ETA, la presidenta de Navarra ha apostado por "seguir aplicando las leyes como hasta ahora".



"Quien tiene que dar un paso es ETA, que debe abandonar las armas, quitarse las capuchas y pedir perdón a las víctimas,verdaderos héroes de la democracia", ha indicado, al tiempo que ha mostrado su "respeto" a los mediadores internacionales, aunque "lógicamente quienes decidimos nuestro futuro somos nosotros".



Ha defendido asimismo que el Parlamento de Navarra es el foro adecuado para tratar materias como la paz y convivencia ya que en él Bildu está representada y por lo tanto a su juicio no es necesario crear una comisión especial.



Yolanda Barcina espera, por otra parte, que en esta legislatura se modifique la Constitución y que Mariano Rajoy "cumpla" su compromiso de suprimir de ella la disposición transitoria cuarta, que permite la unión de Navarra y Euskadi.



En todo caso ha puntualizado que ahora lo importante es afrontar la crisis y el paro, y si no le da esta "prioridad" en este momento a la supresión de la transitoria cuarta "imagínese" la que tiene la captación en Navarra de ETB por TDT, ha comentado.