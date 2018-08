Política

El lehendakari descartará hoy adelantar las elecciones

08/05/2012

Patxi López comparecerá junto a sus consejeros para hacer balance de sus tres años de legislatura. También aprovechará para responder a Basagoiti.

El lehendakari, Patxi López, comparecerá este martes, día 8, ante los medios de comunicación para hacer balance de los tres años de gobierno.

La comparecencia dará comienzo a las 12:00 horas en Lehendakaritza, tras la habitual reunión del Consejo de Gobierno, y en la misma el lehendakari estará acompañado por todos los miembros del Ejecutivo Vasco.

La comparecencia se celebrará un día después de las declaraciones en las que Antonio Basagoiti ha dado por agotado el pacto PSE-PP y ha anunciado que se reunirá con el lehendakari para pedir un adelanto electoral.

Además de hacer balance de legislatura, el jefe del Ejecutivo vasco responderá a Basagoiti y rechazará adelantar las elecciones, según ha adelantado Radio Euskadi.



Petición de adelanto electoral



El presidente del PP vasco dijo ayer que "carece de lógica" que el actual Gobierno Vasco del PSE "siga gobernando" cuando el Ejecutivo "está agotado", por lo que defendió la necesidad de una próxima convocatoria de elecciones.

En una entrevista concedida a Punto Radio Euskadi, Basagoiti dijo que a su juicio, en las últimas semanas el lehendakari "está planteando cosas inasumibles" para el PP, como los recursos de inconstitucionalidad contra los ajustes planteados por el Gobierno de Mariano Rajoy y, además, ha criticado que a López "le está faltando firmeza frente a la izquierda abertzale".

Por ello, subrayó que "no es normal" que el PSE "planee iniciativas que agreden al que le apoya" y avanzó que da por terminado el acuerdo que rubricaron con el PSE-EE hace tres años y que se reunirá próximamente con Patxi López para explicárselo, aunque aseguró que su partido seguirá siendo "responsable" con el Ejecutivo hasta que haya elecciones.

Según afirmó, la petición del adelanto electoral no la hace pensando "en votos, sino en el bien del país, una vez que se ha cumplido una etapa, para que Euskadi pueda empezar a andar un nuevo camino".



Cuestión de confianza



Por su parte, el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, pidió al lehendakari que se someta a una cuestión de confianza ante el Parlamento Vasco para conocer con qué apoyos cuenta en la cámara.

En caso de que el lehendakari no se sometiera a la moción de confianza, el PNV, según Urkullu, tampoco presentaría una moción de censura. "No vamos a presentar una moción de censura en un Parlamento que no está completo", ha dicho en referencia a la ausencia de la izquierda abertzale tradicional.

Urkullu ha recalcado que sería una "irresponsabilidad seguir adelante con un gobierno desnudo de ideas, de estrategias y de alianzas".



