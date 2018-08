Política

En la Cámara vasca

El PNV pide al lehendakari que se someta a una cuestión de confianza

Redacción

07/05/2012

En caso de que el lehendakari no se sometiera a la moción de confianza, el PNV tampoco presentaría una moción de censura.

El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, ha pedido al lehendakari, Patxi López, que se someta a una cuestión de confianza ante el Parlamento Vasco para conocer con qué apoyos cuenta en la cámara.

Urkullu ha comparecido esta tarde en rueda de prensa en Bilbao tras conocer la demanda de adelanto electoral que ha hecho el PP, socio preferente del Gobierno que lidera López.

En caso de que el lehendakari no se sometiera a la moción de confianza, el PNV, según ha señalado Urkullu, tampoco presentaría una moción de censura. "No vamos a presentar una moción de censura en un Parlamento que no está completo", ha dicho en referencia a la ausencia de la izquierda abertzale tradicional.

Urkullu ha recalcado que sería una "irresponsabilidad seguir adelante con un gobierno desnudo de ideas, de estrategias y de alianzas".



Urkullu se ha referido también a las declaraciones hechas ayer por el lehendakari y líder del PSE-EE, Patxi López, quien mostró su voluntad de llegar a acuerdos con el PNV si son "buenos para Euskadi".



"Ahora no vale apelar al PNV después de haberlo despreciado", ha dicho Urkullu.



El presidente del PNV ha comentado que le ha sorprendido la postura del PP, que ha conocido por los medios de comunicación, y que desconoce "cuáles pueden haber sido las razones de fondo del presidente del PP para dar este paso y hacerlo de la manera que lo ha hecho" (a través de una emisora de radio), aunque ha apuntado que

"puede responder a determinados intereses".