Política

Fin de legislatura

El Gobierno Vasco asume que el PP da por roto su pacto con el PSE

Redacción

07/05/2012

El lehendakari comparecerá este martes para analizar las consecuencias que podrían derivarse de la ruptura del pacto PSE-PP. Antonio Basagoiti ha pedido hoy un adelanto electoral.

Lehendakaritza cree que el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, ha dado por "roto" el acuerdo de bases suscrito entre PP y PSE-EE y ha optado por apoyar los "recortes" del Gobierno del PP en lugar de "defender el autogobierno" cuando el pacto entre ambas formaciones no contemplaba el "debilitamiento" del autogobierno.

En un comunicado, Lehendakaritza se ha referido, de esta manera, a las palabras del líder del PP vasco, Antonio Basagoiti, en las que ha dado por "agotado" el acuerdo entre PP y PSE-EE y ha anunciado que hablará con el lehendakari, Patxi López, de adelantar las elecciones autonómicas vascas.

Tras estas manifestaciones del líder del PP vasco, Lehendakaritza ha indicado que Antonio Basagoiti "ha anunciado que da por roto el Acuerdo de Bases por el Cambio en Euskadi suscrito en 2009 con el PSE-EE". A su juicio, el presidente del PP vasco ha optado por "apoyar y hacer seguidismo" de los recortes y las políticas del Gobierno de Mariano Rajoy antes que "defender el autogobierno de Euskadi y los intereses de la ciudadanía vasca".

Lehendakaritza ha añadido que el Pacto por el Cambio, en ninguno de sus apartados, contemplaba el "debilitamiento" del autogobierno ni el desmontaje de los servicios fundamentales del Estado del bienestar".

Por último, ha manifestado que el lehendakari, Patxi López, en la comparecencia que tenía prevista para este martes tras el consejo de Gobierno, ofrecerá una análisis de la situación política.



El Gobierno Vasco exige explicaciones



Por otro lado, según informa la agencia Efe citando fuentes de Lehendakaritza, la Presidencia del Gobierno Vasco considera que el presidente del PP en Euskadi, Antonio Basagoiti, deberá explicar qué parte del acuerdo con los socialistas se ha incumplido para justificar su ruptura y la petición de un adelanto electoral.



No obstante, las mismas fuentes entienden que anunciar la ruptura del pacto y la petición de adelantar las elecciones autonómicas en una entrevista radiofónica, como ha hecho hoy Basagoiti, "no es la forma más adecuada". "Si ha decidido romper el acuerdo, es cosa suya", pero "tendrá que explicar qué parte del pacto se ha roto", han indicado.



El Acuerdo de Bases para el Cambio que firmaron socialistas y populares tenía como principal objetivo la lucha contra el terrorismo y la deslegitimación de la violencia en el seno de la sociedad vasca.



Precisamente, el pasado sábado se cumplieron tres años de la investidura de López como primer lehendakari socialista del País Vasco y mañana tenía previsto comparecer para hacer balance de los tres ejercicios y analizar el año que queda para agotar la legislatura, ya que las pasadas elecciones autonómicas se celebraron el 1 de marzo de 2009.



Sin embargo, Basagoiti ha opinado hoy en dicha entrevista que "carece de lógica" que el actual Gobierno Vasco "siga gobernando", ya que el Ejecutivo "está agotado", y ha criticado especialmente los recursos de inconstitucionalidad contra los ajustes planteados por el Gobierno de Mariano Rajoy y la falta de "firmeza frente a la izquierda abertzale".



Basagoiti ha anunciado que se reunirá próximamente con Patxi López para explicarle su petición de adelanto electoral, aunque ha asegurado que su partido seguirá siendo "responsable" con el Ejecutivo autonómico hasta que haya elecciones.



Reunión lehendakari-Basagoiti

En principio, Basagoiti no podrá reunirse hoy mismo con López, ya que el lehendakari se encuentra en Madrid, donde asiste a la Ejecutiva Federal del PSOE, aunque las mismas fuentes no descartan que puedan hablar por teléfono.



De hecho, los pasados jueves y viernes ya "estuvieron en contacto" y fue el mismo viernes cuando el lehendakari anunció en el pleno de control del Parlamento Vasco su intención de recurrir ante el Tribunal Constitucional los recortes del Gobierno central.



Fuentes de la Presidencia del Ejecutivo vasco han recordado que las divergencias entre socialistas y populares vascos en materia socioeconómica ya "son conocidas" y, pese a ello, el PP había decidido hasta ahora salvaguardar el acuerdo.



También han puesto de relieve que el PP vasco fue muy crítico con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero "en todos los ámbitos", incluso en cuestiones relativas al terrorismo y a la gestión del final de la violencia y, pese a ello, no se puso fin al acuerdo en Euskadi.



Por todo ello, el Gobierno Vasco espera que Basagoiti aclare por los cauces normales qué parte del pacto se ha incumplido y, entre tanto, mañana el lehendakari dará su opinión sobre lo ocurrido y sobre las consecuencias que podrían derivarse de esta posible ruptura.