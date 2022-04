Política Guerra de Ucrania EH Bildu apoya el decreto anticrisis por responsabilidad con "la gente, no por el Gobierno" Mikel Domínguez | EITB Media Publicado: 28/04/2022 09:46 (UTC+2) Última actualización: 28/04/2022 10:34 (UTC+2) Los cinco votos favorables de la coalición independentista posibilitarán la aprobación del decreto de "buenas" medidas para paliar la crisis ocasionada por la guerra en Ucrania, aunque echa en falta otras estructurales para atajar las causas. Escuchar la página Escuchar la página

Euskaraz irakurri

Euskaraz irakurri: EH Bilduk krisiaren kontrako dekretua babestuko du, "herritarrekiko erantzukizunagatik, ez Gobernuagatik"

EH Bildu votará a favor del decreto anticrisis del Gobierno de España, tramitado como decreto ley en el Congreso de los Diputados, y permite así su aprobación, ya que, además de los cinco votos favorables de la coalición independentista, contará con el apoyo de al menos PSOE, Unidas Podemos, PNV, PDeCAT, Más País, Compromís, PRC, Nueva Canarias y Teruel Existe.

Según ha explicado la portavoz abertzale, Mertxe Aizpurua, apoyarán las medidas porque son "buenas" para hacer frente a las consecuencias de la crisis, aunque ven pocas para "atajar las causas" y echan de menos medidas estructurales. La coalición ha decidido actuar con responsabilidad y para atender a su "compromiso con la gente, no con este Gobierno".

"La ciudadanía no puede pagar los graves errores de este gobierno", ha dicho Aizpurua, que ha descartado así votar negativamente al decreto por el caso de espionaje político de Pegasus. En ese sentido, EH Bildu pide la misma responsabilidad y respeto con los independentistas de izquierda que han "posibilitado la ampliación de derechos para la ciudadanía" con su apoyo al Ejecutivo a lo largo de la legislatura.

"Espiar a quienes permitimos que este Gobierno avance no es ni tenernos respeto ni mostrar responsabilidad", le ha dicho a Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.

El PNV también votará a favor del decreto, aunque ha criticado que dentro de un decreto ómnibus se incluyan medidas que no apoyarían individualmente. La diputada jeltzale Idoia Sagastizabal ha defendido su apoyo por no privar a los ciudadanos de las medidas que contiene, pero ha cargado tanto contra el "grave" conflicto del espionaje como contra la falta de diálogo. "No se puede estar constantemente transitando la cuerda floja porque al final te acabas cayendo", ha advertido.

Entre los partidos independentistas catalanes, solo PDeCAT mantendrá su apoyo a las medidas de Pedro Sánchez.

ERC votará en contra del decreto, como "primer aviso" al Gobierno para que asuma responsabilidades en el caso de espionaje. "Esquerra Republicana continuará con la mano tendida para impulsar medidas de apoyo a la gente, pero nunca a costa de renunciar a la defensa de los derechos fundamentales, que es tanto como renunciar a la defensa de la ciudadanía", han declarado.

La CUP también ha centrado su intervención en el caso Pegasus.