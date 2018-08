Política

Presos

Pedraza (AVT): 'Los acercamientos de presos sí son fundamentales'

Redacción

07/05/2012

"Creemos que hay cosas más importantes, pero sí es un tema fundamental", ha dicho la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo.

Noticias (1) Conceden la libertad condicional a dos presos de ETA

La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza, ha replicado este lunes al presidente del Gobierno Mariano Rajoy que la cuestión de los acercamientos de presos de ETA "sí es fundamental" y ha manifestado su deseo de que las víctimas no tengan que volver a manifestarse, pero advierte de que lo harán si se sigue la misma política antiterrorista que con el Gobierno socialista.

"Creemos que hay cosas más importantes, pero sí es un tema fundamental", ha dicho Pedraza en declaraciones a Europa Press donde ha admitido que hoy día "hay cosas muy importantes que le están pasando a este país", pero ha insistido en que para las víctimas la situación de los presos sí es fundamental.

Preguntado por este asunto en una entrevista concedida a Onda Cero, el presidente del Gobierno ha asegurado que su Ejecutivo "no va a negociar y el asunto de los presos, es lo que diga la ley ". No obstante, ha matizado que "ese" no le parece "el tema más fundamental".

En ese sentido, Pedraza se ha referido a la concesión de la libertad condicional para el preso de ETA, José Manuel Fernández Pérez de Nanclares. "Me ha llamado el hijo del asesinado por Pérez de Nanclares y estaba destrozado porque para él lo más importante era que le han dado la libertad condicional a quien colaboró para matar a su padre", ha dicho.

"Tenemos confianza en que este Gobierno no negociará con ETA y en que no lo está haciendo, pero las víctimas estamos para defender nuestros derechos y si la política que se sigue es la misma que siguió el partido socialista, tendremos que salir a reivindicar nuestros derechos como lo hicimos con el gobierno socialista. Esperamos no tener que hacerlo", ha zanjado.