Política

Crónica desde Lehendakaritza

Preguntas sin respuesta

M.G.

Vitoria-Gasteiz

08/05/2012

El lehendakari no ha querido confirmar si habrá adelanto electoral, pese a que los periodistas hayan planteado la pregunta de mil formas, no ha caído en la 'trampa'.

La sala de prensa a rebosar, sitio justo para sentarse, algunos de pie… Estaba claro que se trataba de una cita importante. El posible adelanto electoral en la CAV había convertido la comparecencia de Patxi López en Lehendakaritza en todo un acontecimiento informativo, que al final ha quedado en agua de borrajas.



El lehendakari no ha querido aclarar en ningún momento si agotará la legislatura y si adelantará las elecciones, aunque esa fuera, al parecer, la única noticia que buscabamos los periodistas que allí nos hemos reunido.



El lehendakari ha dicho que no está entre sus prioridades un adelanto electoral, que su prioridad en estos momentos es cumplir con los objetivos del Gobierno Vasco. Pero eso no quiere decir que, en un futuro, el adelanto electoral no sea una prioridad.



Así, un compañero le ha preguntado si habrá adelanto electoral, pero de otra manera, le ha preguntado si agotará la legislatura, a lo que el lehendakari ha respondido “manzanas traigo”, o lo que es lo mismo, que su prioridad es cumplir los objetivos del Gobierno.



Entonces, al ver que la respuesta no cumplía con las expectativas, el mismo periodista ha formulado la pregunta de otra manera: “¿En 10 meses de legislatura cumplirá con esos objetivos?”. El lehendakari, al ver las intenciones del periodista, ha dicho que “se puede preguntar de diferentes maneras”, pero que no encontrará la respuesta que busca.



Sin embargo, otra periodista se ha animado y ha vuelto a formular la misma pregunta, pero de otra manera: “¿Cuánto tiempo crees que necesitará el Gobierno Vasco para cumplir los objetivos?”. Es en ese punto cuando al lehendakari le ha entrado la risa.



Así ha terminado una rueda de prensa que había generado grandes expectativas, pero que el lehendakari no ha querido cumplir… ¡No será porque los periodistas no lo hayamos intentado!