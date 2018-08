Política

No adelantará las elecciones

El lehendakari dice que llevará sus objetivos 'hasta el final'

D. Pérez

08/05/2012

Patxi López no convocará elecciones anticipadas, aunque ha eludido aclarar si agotará la legislatura.

El lehendakari, Patxi López, ha afirmado que "seguirá trabajando" para "llevar hasta el final" los objetivos que se marcó al principio de la legislatura, lo que supone que no convocará elecciones anticipadas e intentará gobernar en minoría, aunque ha eludido aclarar cuánto tiempo le llevará cumplir sus objetivos y, por tanto, si agotará la legislatura.



"La prioridad del Gobierno es defender los servicios públicos, combatir la crisis y defender el autogobierno. A eso nos vamos a dedicar y no a adelantos electorales que responden a otro tipo de cálculos partidistas. La decisión me corresponde a mí y la adoptaré en función de los intereses del país", ha manifestado.



El jefe del Ejecutivo de Vitoria-Gasteiz ha respondido así al presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, después de que ayer diese por roto el pacto con el PSE-EE y solicitase elecciones anticipadas.

El lehendakari ha denunciado que el PP "se ha alejado de los objetivos que nos marcamos al inicio de la legislatura", y ha afirmado que "en el pacto suscrito con el PP no estaba renunciar al autogobierno o desmontar el Estado de Bienestar". "No estaba, porque si lo estuviera no lo habríamos firmado", ha añadido.



Por eso, ha advertido de que "si el PP prefiere defender, a capa y espada, las políticas de recortes del Gobierno de Rajoy, [...] es evidente que nosotros no les vamos a seguir, ni de lejos".



En ese sentido, ha apuntado que el objetivo de los recursos de inconstitucionalidad presentados contra los recortes en Sanidad y Educación es "defender nuestro autogobierno y la calidad de nuestros servicios públicos", por lo que han "cumplido" el pacto firmado con el PP.



Los objetivos suscritos a principio de legislatura y que López pretende "llevar hasta el final" son, según ha explicado, "la defensa de la libertad y la democracia para terminar con ETA, defender y desarrollar el autogobierno estatutario y la defensa de los servicios públicos y el apoyo a la economía vasca, reforzando su competitividad".



Preguntado por si se plantea someterse a una cuestión de confianza, como ha pedido el PNV, López ha respondido que es a la oposición a la que le corresponde, "si tiene dudas", plantearla.



La comparecencia del lehendakari estaba prevista con anterioridad al anuncio de Basagoiti para hacer un balance de los tres años de legislatura, que se acaban de cumplir.

Entre los logros de su Ejecutivo, López ha citado que "hemos acabado con ETA, hemos dado tranquilidad a nuestra vida política y social, hemos resistido a la crisis mejor que el resto de nuestro entorno, hemos mantenido nuestro Estado del Bienestar y hemos impulsado reformas profundas en nuestro sistema".



La intención del lehendakari de no adelantar por el momento la cita electoral supone que el Ejecutivo autonómico afrontará lo que le queda de legislatura gobernando en minoría, ya que el PSE-EE cuenta con 25 de los 75 parlamentarios de la Cámara vasca.