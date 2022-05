Política Navarra PSN, Geroa Bai y Podemos registran la modificación de la Ley de víctimas de extrema derecha agencias | eitb media Publicado: 02/05/2022 14:57 (UTC+2) Última actualización: 02/05/2022 14:59 (UTC+2) El objetivo de la propuesta de los partidos que conforman el Gobierno Foral es que se equiparen a las ayudas que reciben las víctimas del terrorismo. Navarra Suma ya ha anunciado que votarán en contra. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Reunión de la Junta de Portavoces del Parlamento navarro, hoy. Foto: EFE Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: PSNk, Geroa Baik eta Podemosek eskuin muturreko biktimen legea aldatzeko proposamena erregistratu dute

Los grupos que conforman el Gobierno de Navarra, PSN, Geroa Bai y Podemos, han registrado una proposición de ley foral en el Parlamento para la modificación de la Ley Foral 16/2019, de 26 de marzo, de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos.

El objetivo de la modificación es que esas víctimas puedan recibir indemnizaciones como las víctimas del terrorismo. La iniciativa fija en 250 000 euros la indemnización por fallecimiento, 500 000 por gran invalidez, 180 000 por incapacidad permanente absoluta, 100 000 por incapacidad permanente total y 75 000 por permanente parcial. Estas cantidades se pueden incrementar por descendientes o menores a cargo en el momento de suceder los hechos o el fallecimiento.

Los portavoces de los tres grupos este lunes tras la reunión de la Mesa y Junta de Portavoces han señalado en declaraciones a los medios de comunicación que "es necesario modificar la ley para seguir dando pasos hacia el reconocimiento de las víctimas".

El portavoz socialista, Ramón Alzórriz, ha explicado que el Gobierno ha desarrollado la ley de la legislatura pasada a pesar de haber votado en contra y se ha comprometido a modificarla.

Por su parte, Uxue Barkos, de Geroa Bai, ha explicado que se trata de actualizar una ley que se aprobó la legislatura pasada y que requiere modificaciones.

Para el portavoz de Podemos, Mikel Buil, la proposición de ley es necesaria para "fijar prestaciones a favor de las personas que han sufrido violencia por motivos políticos, garantizar la equiparación protectora entre colectivos de víctimas diferenciadas que podrán recibir indemnizaciones por daños psíquicos y psicológicos".

La modificación de la ley se aprobará, previsiblemente, con el apoyo de EH Bildu, ya que su portavoz, Bakartxo Ruiz, ha comentado que coinciden con esa necesidad, "ya que queda mucho por hacer por ejemplo en el reconocimiento de las víctimas de tortura y es algo que nosotros lo dejamos claro en el Plan de Convivencia".

Por parte de Navarra Suma, su portavoz, Javier Esparza, ha señalado: "No es nuestra ley, votamos en contra y no formamos parte de esta ley", aunque no ha aclarado los motivos.