Política PP Iturgaiz acusa a Urkullu de convertir el País Vasco en un "infierno fiscal" EITB Media Publicado: 07/05/2022 13:19 (UTC+2) Última actualización: 07/05/2022 13:22 (UTC+2) El presidente del PP vasco ha propuesto a su partido como "alternativa" al modelo nacionalista del PNV, "que no funciona", y ha reclamado rebajas fiscales.

El presidente del Partido Popular del País Vasco, Carlos Iturgaiz, ha dicho este sábado que "el infierno fiscal en el que Urkullu está convirtiendo al País vasco perjudica a las familias vascas, que necesitan soluciones urgentes para poder llegar a fin de mes".

Iturgaiz ha intervenido en un acto con afiliados de Portugalete, a los que ha dicho que "muchos vascos se nos acercan y nos trasladan su preocupación por la inacción de los gobernantes, y estoy diciendo Urkullu y Sánchez, socios, pegados como una lapa a la hora de no gestionar, de no solucionar los problemas reales".

"Ante el hartazgo, muchos vascos se están rebelando contra la autocomplacencia, desenmascarando con datos el falso oasis", ha subrayado Iturgaiz, que ha puesto como ejemplo el informe del nuevo foro empresarial Zedarriak, crítico con la situación vasca.

"Están diciendo la verdad, y nos dicen que el oasis vasco que nos dibuja el PNV es un espejismo, porque la gestión del PNV está fracasando. Les agradezco a los autores de este informe que no hayan admitido las presiones del PNV, porque las verdades les escuecen".

El PP, ha agregado Iturgaiz, "lleva denunciando lo que ellos dicen hace mucho tiempo, hace tiempo que el País Vasco dejó de ser una tierra de oportunidades, el talento huye y los empresarios buscan otras tierras más atractivas".

Además de "echar un pulso a los empresarios", Iturgaiz ha añadido que el PNV echa otro pulso a las familias vascas al no bajar impuestos. "Si gestionase mejor, los vascos tendríamos hoy una rebaja fiscal, pero no, eso no lo quiere Urkullu. Hace unos días se fue a Madrid, paraíso de las rebajas fiscales gracias a Ayuso, a presumir de que no se baja la presión fiscal en esta tierra; es el colmo, Urkullu intentando criticar el modelo de éxito de Ayuso", ha denunciado el líder popular vasco.

Por todo ello, Iturgaiz ha asegurado que el PP es "la alternativa" a ese modelo nacionalista, "porque se puede gobernar bajando los impuestos, la presión fiscal a los autónomos, a las pymes. Por ejemplo, adelgazando tantos chiringuitos nacionalistas que tenemos en esta tierra. Allá donde gobierna el PP hay un modelo de éxito".

También ha criticado a Pedro Sánchez, "un presidente sin escrúpulos, que con tal de seguir en la Moncloa es capaz de vender hasta los secretos de un país".

"Meter a EH Bildu y ERC en la comisión de secretos oficiales es como meter a una piraña en el bidé, es dar las llaves de la casa al ladrón. Todo estos son síntomas graves de un gobierno que agoniza", ha concluido.