ACTO DEL PNV EN ARETXABALETA Egibar critica "la amnesia, el adanismo y los camuflajes" de la izquierda abertzale AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 08/05/2022 17:40 (UTC+2) Última actualización: 08/05/2022 18:14 (UTC+2) El presidente del Gipuzko Buru Batzar del PNV ha participado en la reinauguración del Batzoki de Aretxabaleta en la que ha ensalzado el modelo jeltzale frente al "tuneado" de la izquierda abertzale.

Joseba Egibar en su intervención en Aretxabaleta. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Ezker abertzalearen "amnesia, adanismoa eta kamuflajeak" kritikatu ditu Egibarrek

El presidente del Gipuzko Buru Batzar del PNV, Joseba Egibar, ha reclamado "memoria, derechos humanos, realidad, autenticidad y verdad" ante "la amnesia, el adanismo y los camuflajes" de la izquierda abertzale, en una intervención realizada en la reinauguración del Batzoki de Aretxabaleta.

Egibar ha defendido que "el PNV lleva trabajando más de 125 años en la construcción nacional y social de nuestro pueblo", y ha añadido que la trayectoria "avala" a la formación jeltzale porque, "en las principales decisiones estratégicas, hemos acertado".

El dirigente jeltzale ha destacado que los principales objetivos de futuro son "las personas, su cuidado y el mantenimiento de unos servicios públicos sólidos, desarrollo económico, justicia social y soberanía política, autogobierno pleno como consecuencia de la soberanía, el euskera como eje transversal de nuestra política, y preservar y cultivar nuestra identidad nacional".

Ataque a la izquierda abertzale

En un discurso de tintes electorales, Egibar ha criticado "la amnesia y el adanismo" que afectan a la izquierda abertzale y que les llevan a "camuflarse".

"Tienen amnesia, centrada en los derechos humanos, para leer el pasado y construir el futuro", ha explicado: "No recuerdan nada, no quieren calificar el pasado que parece que no mueve ni condiciona, no saben ni dónde estaban, ni qué hicieron, ni qué dijeron". "Adanismo porque, según ellos, no se ha hecho nada bien; con ellos empieza el mundo", ha indicado, para señalar que "tienen que abrir los ojos y reconocer lo que se ha construido para que se puedan abrirse vías de colaboración" y "como no recuerdan nada y no se ha hecho nada, deciden camuflarse", ha subrayado.

A su juicio, "ante la amnesia, hay que aplicar memoria y derechos humanos; frente al adanismo, realidad, 43 años de construcción nacional y social; y ante los camuflajes, autenticidad y verdad".