Macron nombra jefa de Gobierno a Élisabeth Borne, una ministra de la órbita socialista

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha nombrado este lunes como nueva primera ministra a la titular de Trabajo Élisabeth Borne, quien procede de la órbita socialista y es la segunda mujer en ocupar el segundo cargo más importante de Francia.

Chère @Elisabeth_Borne , Madame la Première ministre, Écologie, santé, éducation, plein-emploi, renaissance démocratique, Europe et sécurité : ensemble, avec le nouveau gouvernement, nous continuerons d’agir sans relâche pour les Françaises et les Français.

Borne -que también encabezó los ministerios de Ecología y de Transportes durante el primer mandato de Macron (2017-2022)- sustituye al conservador Jean Castex, quien, como se esperaba, este lunes ha formalizado su dimisión como primer ministro de Francia después de casi dos años en el cargo.

Macron, quien renovó su cargo el pasado abril venciendo a la ultraderechista Marine Le Pen con un margen menos amplio que en 2017, escogió a Borne, de 61 años, para dotar a la jefatura del Gobierno de un perfil más social y ecologista.

Borne será la segunda primera ministra de la historia de Francia, después del fugaz paso de Edith Cresson, quien estuvo en Matignon solo once meses (de mayo de 1991 a abril de 1992), durante el segundo mandato del socialista François Mitterrand.

El traspaso de poderes entre Castex y Borne se producirá casi inmediatamente.

Macron ha agradecido en un mensaje a Castex su labor estos últimos 22 meses: "Ha actuado con pasión y compromiso al servicio de Francia. Estemos orgullosos del trabajo logrado y de los resultados logrados juntos".

Merci à @JeanCastex, à son gouvernement et à toute son équipe. Durant près de deux ans, il a agi avec passion et engagement au service de la France. Soyons fiers du travail accompli et des résultats obtenus ensemble. pic.twitter.com/AmJ2WkCety