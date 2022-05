Política Congreso de los Diputados Sánchez, dispuesto a recuperar la mesa de diálogo de Cataluña tras el escándalo del espionaje O. P. | EITB Media Publicado: 18/05/2022 10:28 (UTC+2) Última actualización: 18/05/2022 10:28 (UTC+2) La parlamentaria de EH Bildu Mertxe Aizpurua ha instado al presidente del Gobierno español a que trabaje por recuperar la mayoría progresista, "para continuar ofreciendo a la ciudadanía mejoras en sus vidas". Le ha pedido, además, profundizar en la "democratización real del Estado". Escuchar la página Escuchar la página

Los parlamentarios de EH Bildu Iñarritu, Aizpurua y Matute, a su llegada al Congreso. EFE. Whatsapp

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez ha expresado este miércoles su disposición a convocar una nueva reunión de la mesa de diálogo con Cataluña cuando lo considere oportuno el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès y sostiene que su apuesta por el diálogo es "total, absoluta y rotunda".

Sánchez ha explicitado esa predisposición en respuesta en la sesión de control del pleno del Congreso a una pregunta de la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, quien le ha instado a actuar para recuperar la mayoría de la investidura que cree que está "tocada" tras la polémica por el espionaje mediante el sistema Pegasus a políticos independentistas de ERC y Bildu (ambos socios de investidura).

"Eso no es bueno para el Gobierno, no es bueno para la estabilidad, pero sobre todo no es bueno para la mayoría social y trabajadora. Sin esa mayoría progresista, el avance en derechos y libertades de la ciudadanía estará en peligro", ha recalcado Aizpurua.

Aizpurua ha recalcado que "en medio de una crisis que está sumiendo a millones de personas en la incertidumbre y el miedo a no poder superarla", la responsabilidad "nuestra, y también la suya, es aportarles certezas y legislar para que nadie quede atrás".

La portavoz de EH Bildu ha mostrado su voluntad de "recuperar y reforzar" la mayoría progresista "para continuar ofreciendo a la ciudadanía mejoras en sus vidas", tras lo cual ha preguntado a Sánchez, qué hará él y cómo lo hará para recuperar esa mayoría.

Sánchez ha asegurado que "el Gobierno está en mejorar la vida de los ciudadanos en circunstancias tan extraordinarias como las que se están viviendo en esta legislatura".

Por ello ha agradecido su actitud a los grupos parlamentarios "que no confunden un debate político concreto" como el del espionaje con la gestión de la crisis y que entienden las prioridades de la política.

Tras recordar que durante la legislatura se han aprobado unas 140 iniciativas legislativas que han permitido avanzar en derechos y libertades, ha garantizado que pretende seguir ese camino.

En la repregunta, Aizpurua ha insistido en que "la ciudadanía no debe pagar los errores del Gobierno", y ha subrayado que Sánchez puede hacer más en la respuesta del Gobierno al "gravísimo" caso del espionaje político.

Además ha pedido al presidente Sánchez la "democratización real del estado" apostando por solucionar los conflictos territoriales mediante diálogo y el acuerdo, abordando la regeneración democrática y poniendo así freno al auge de la extrema derecha y disponer de ese modo, de un ciclo más largo de recuperación en derechos y de ampliación de libertades.

Sánchez le ha respondido que el Gobierno está totalmente comprometido con esa regeneración, pero al mismo tiempo ha expresado la "total y rotunda confianza" del Ejecutivo en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.