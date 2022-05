Política congreso del pp en madrid Iturgaiz afirma que Ayuso es "un referente nacional" y llama a seguir en Euskadi sus políticas económicas agencias | eitb media Publicado: 21/05/2022 13:06 (UTC+2) Última actualización: 21/05/2022 14:06 (UTC+2) El presidente del PP vasco ha asistido este sábado al Congreso Autonómico Extraordinario del PP, donde ha alabado las políticas económicas y la "defensa de la libertad" de la presidenta de los populares madrileños. Escuchar la página Escuchar la página

El presidente del PP en el País Vasco, Carlos Iturgaiz, ha afirmado este sábado que la nueva presidenta del PP madrileño y presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es "un referente nacional" y, tras alabar sus políticas económicas y su "defensa de la libertad", ha llamado a aplicarlas en Euskadi.

Iturgaiz ha asistido este sábado a la clausura del 17º Congreso Autonómico Extraordinario del PP de la Comunidad de Madrid, en el que Díaz Ayuso ha sido proclamada presidenta de los populares madrileños.

A través de las redes sociales, el líder de los populares vascos ha asegurado que Ayuso es "un referente nacional porque sus políticas económicas y de la defensa de la libertad son modelos a seguir, especialmente en el País Vasco, donde PNV sube impuestos, y el nacionalismo obligatorio ahoga a la libertad".

Además, en declaraciones a los medios de comunicación, ha asegurado que Génova no está retrasando el Congreso de Euskadi y espera que este se celebre cuanto antes porque los populares viven una situación de "unidad" en el País Vasco.

En todo caso, no ha querido aclarar si se presentará al proceso congresual para ser confirmado como presidente del PP vasco. "Yo hago como ha hecho Alberto Núñez Feijóo, que es lo que hay que hacer, cuando se convoque el Congreso, hablaré, porque, mientras no esté convocado, no se pueden tomar decisiones por respeto a los propios afiliados del Partido Popular", ha explicado.