Política monarquía Juan Carlos I vuelve a la Zarzuela para reunirse con su hijo agencias | eitb media Publicado: 23/05/2022 11:36 (UTC+2) Última actualización: 23/05/2022 11:36 (UTC+2) Tras cuatro días desde que volvió a España de su exilio voluntario, el rey emérito se reencuentra con Felipe VI, con la reina Sofía y otros miembros de la familia en "un encuentro familiar en el ámbito privado".

Juan Carlos I ha llegado este lunes al Palacio de la Zarzuela pasadas las 10:00 horas para reencontrarse con su hijo, Felipe VI, con la reina Sofía y otros miembros de la familia en lo que la Casa Real considera un acto privado, después de haber pasado cuatro días en Sanxenxo (Pontevedra) en su primer viaje a España en casi dos años.

El rey emérito ha llegado a bordo de un vehículo gris sentado en el asiento del copiloto, escoltado por otro coche de seguridad, con algunas personas que le jaleaban en el acceso principal.

Tras pernoctar en la localidad gallega en la casa de su amigo Pedro Campos, el rey emérito ha volado desde Vigo (Pontevedra) al aeropuerto de Barajas en el mismo avión privado que le trasladó el pasado jueves desde Abu Dabi.

Juan Carlos I va a estar unas horas en la Zarzuela, donde va a comer con la familia, y por la tarde va a emprender viaje de regreso al emirato, puesto que el Gobierno español y la Casa del Rey no aceptan que duerma en la que fue su residencia durante 57 años.

Preguntado si va a rendir cuentas sobre su comportamiento en los últimos años y las irregularidades fiscales que cometió al manejar dinero en el extranjero, como le exige el Gobierno y otros partidos de izquierda, el emérito respondió: "¿Explicaciones? ¿De qué?".

La Casa Real no ha informado sobre quiénes van a participar en lo que ha catalogado como "un encuentro familiar en el ámbito privado", que no está incluido en la agenda de actividades oficiales de Felipe VI, por lo que los medios no van a poder acceder a la Zarzuela.