Política

Congreso Memoria y Convivencia

Los medios vascos se miran en el espejo

D. Pérez

15/05/2012

Los directores de EITB, El Correo, Deia, El Mundo y El País han realizado una revisión crítica del periodismo vasco ante la violencia de ETA.

El Congreso sobre Memoria y Convivencia organizado por el Gobierno Vasco ha analizado en su segunda jornada el papel de los medios de comunicación.

Alberto Surio (EITB), Juan Carlos Martínez (El Correo), Josean Izarra (El Mundo), Bigen Zupiria (Deia) y Juan Mari Gastaca (El País) han realizado una revisión crítica del pasado del periodismo vasco ante la violencia de ETA y han abogado por la responsabilidad a la hora de informar tras el fin de ETA.

Así, el director general de EITB, Alberto Surio, ha rechazado que haya "silencio cómplice" en los medios y ha considerado que la "clave" para impulsar la convivencia es "el ejercicio de la palabra, desde la responsabilidad y la seriedad e intentando huir de la banalidad y la frivolidad".

Surio ha afirmado que "la memoria tiene que ser integradora" y ha señalado que debe haber "distintos relatos", aunque con varios elementos en común, como "el rechazo a la violencia y el respeto al diferente".

Asimismo, el director del ente público vasco ha defendido la labor de los periodistas vascos ante la violencia de ETA: "Hemos demostrado compromiso por la palabra, sin reconocimiento social, con moderación y sin perder la cabeza".

También ha tenido palabras para "los periodistas que han tenido que ir a trabajar escoltados", como "la plana mayor de EITB, jefes de informativos incluidos". "Es un escándalo mayúsculo para la democracia", ha dicho.

El director de El Correo, Juan Carlos Martínez, ha realizado una lectura crítica del pasado del periodismo vasco: "A finales de los 70, los medios de comunicación en Euskadi reaccionaron con tibieza [ante la violencia de ETA], con portadas frías y arrolladas por el infernal ritmo de ETA". "No supimos contarlo bien. ¿No quisimos? No, no pudimos y no supimos", ha subrayado.

Martínez, sin embargo, ha aclarado que los medios "dieron un paso adelante" en los 90, con portadas "contundentes". "Desde entonces hemos escrito miles de páginas para denunciar los abominables crímenes de ETA". "Creo que hemos estado a la altura de las circunstancias, estando al lado de los perseguidos", ha defendido.

Una vez terminada la violencia, el director de El Correo ha manifestado que en los medios "no hay que tener miedo a hablar de ideologización política, incluso de la independencia", porque el periodismo debe ser una "plataforma ancha para que todo el mundo pueda caber".

Para el director de la cabecera del grupo Vocento, esta defensa de los derechos humanos no ha colisionado con la labor informativa. Pone un ejemplo: "Los periodistas nos hemos volcado en cuanto en la izquierda abertzale aparecieron propuestas de paz y debates sobre la violencia, nos hemos volcado con el ansia de quien esperaba el milagro".

Más crítico se ha mostrado el director de El Mundo en Euskadi, Josean Izarra, quien ha denunciado que "ha habido medios de comunicación que han formado parte del soporte del terror".

Asimismo, ha recordado que el "grave error" de los medios de comunicación ha sido "tratar con indiferencia a las víctimas", por lo que ha instado a "evitar caer en las trampas del lenguaje"

De todos modos, Izarra también ha recordado que los periodistas "hemos sido un colectivo incómodo para ETA", y ha citado los asesinatos por la organización terrorista de periodistas como José María Portell, José Luis López de Lacalle y Santiago Oleaga.

El director del diario Deia, Bingen Zupiria, ha opinado que a los medios les corresponde colaborar en la construcción de la convivencia "fomentando el diálogo".

En ese contexto, ha añadido que no se puede entender que "medios que son importantes en este país" no hayan estado presentes en la mesa redonda, en referencia a los diarios Gara y Berria, aunque sin citarles.

También ha opinado que "la doctrina del 'todo es ETA' ha causado estragos en nuestro país y en nuestra profesión". "Algunos medios han sido sometidos a una presión que les ha llevado a posiciones beligerantes", ha criticado.



Con la memoria y la convivencia en el horizonte, Zupiria ha destacado que la labor de los medios debe ser "ayudar a interpretar la realidad, decir qué es prioritario y qué no, presionar a los Gobiernos para que se den pasos y no tener descuidos", es decir, "no olvidar que hay individuos que han usado la violencia, esa es la verdad indiscutible ante la que hay que ser exigentes".

El delegado del diario El País en Euskadi, Juan Mari Gastaca, también ha citado que echa de menos dos ausencias en el Congreso: la de la presa disidente de ETA Carmen Gisasola, cuya asistencia gestionó el Gobierno Vasco pero que fue vetada por el Ministerio del Interior, y la de "otros medios que están en una posición cercana a la izquierda abertzale, como Gara y Berria".

Gastaca ha considerado que el periodismo debe estar "en la trinchera de un acontecimiento magno" como es el fin de la violencia, y ha propuesto dos fases en el proceso de memoria y convivencia.

El director de la edición del País Vasco de la principal cabecera del grupo Prisa ha explicado que la primera fase sería de "reflexión del pasado", donde "habría que llamar a sus cosas por su nombre" ("un muerto es un muerto, y una bala es una bala"), y una segunda fase en la que "se extraerían las consecuencias para saber cómo vivir en paz". Eso sí, "sin dejarse llevar por las ataduras del pasado".







eitb.com ofrece en directo todas las sesiones del Congreso sobre Memoria y Convivencia que se celebra en la sede de EITB durante la semana del 14 al 20 de mayo.