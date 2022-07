Política Entrevista en 'Faktoria' Garmendia: "El uso malicioso de la política me hizo mucho daño, y ayer hubo riesgo de que volviera a pasar" Iker gonzález | eitb media Publicado: 11/07/2022 10:30 (UTC+2) Última actualización: 11/07/2022 10:58 (UTC+2) La mujer que ocupaba el puesto de portavoz y consejera de Cultura en la época en que secuestraron y asesinaron a Miguel Ángel Blanco ha recordado lo vivido desde cerca en aquellos días. "Yo pensaba: ¿Tendrán algún rayo de humanidad para no asesinar a este joven? Desgraciadamente, no fue así". Escuchar la página Escuchar la página

Mari Karmen Garmendia, hoy, en estudios de Euskadi Irratia. Foto: EITB MEDIA Whatsapp

Euskaraz irakurri: Garmendia: "Politikaren erabilera maltzurrak min handia egin zidan; atzo berriz gertatzeko arriskua egon da"

Mari Karmen Garmendia, la portavoz del Gobierno Vasco y consejera de Cultura en la época en que secuestraron y asesinaron a Miguel Ángel Blanco, ha recordado lo vivido en aquellos días y, asimismo, se ha referido al homenaje celebrado ayer en Ermua. "El uso malicioso de la política me hizo mucho daño, y ayer hubo riesgo de que volviera a pasar", han indicado.

En una entrevista realizada en el programa 'Faktoria' de Euskadi Irratia, Garmendia ha dicho que ver cómo "se actúa igual que hace 25 años me produjo preocupación, y también indignación. Se han repetido algunas posturas, declaraciones y discursos de hace 25 años, y, en mi opinión, 25 años no han pasado en vano".

"La sociedad puede responder de una manera o de otra, pero las tensiones que puedan surgir entre politicos no aportan ningún bien a la convivencia, eta ayer hubo algo de eso", ha añadido.

En aquella época, en palabras de Garmendia, "la familia no estuvo bien protegida emocionalmente, hubo quien quiería sacar rédito político de la tragedia, algunos estuvieron en eso. Yo no vi compasión, tampoco hacia la madre" de Blanco.

Según la exportavoz del Gobierno Vasco, "la madre tenía esperanzas en aquel escapulario" y, en el hospital, el ministro Álvarez Cascos "la condenó con palabras muy duras, porque se acercaba la hora de los informativos, dijo que era inútil porque había que llegar a los informativos. El dolor y la desazón de esa mujer merecían respeto".

"Luego, esa misma tarde, estuvo -Cascos- frente a la Diputación, con su pareja de entonces y, es duro decirlo, pero lo pensaba: qué teatro es este", ha añadido.

Por otra parte, Garmendia estuvo en la gran manifestación que se hizo en Bilbao tras el secuestro del concejal de Ermua, y lo hizo acompañando a la madre de Miguel Ángel Blanco. Ha rememorado con claridad aquel día: "La manifesatación estaba convocada para después de comer, había bochorno, mucho calor, y llegamos al Sagrado Corazón, de ahi comenzaba la marcha". "También vinieron representantes del Gobierno español y, por tanto, los miembros de la comitiva de Ardanza quisieron ir con ellos, pero declinaron la propuesta, ellos querían hacer el recorrido por su cuenta".

"De repente, cuando estaba a punto de comenzar la manifestación, Pilar García de Salazar (secretaria de Ardanza en aquella época) me dijo que la madre de Miguel Ángel Blanco estaba completamente sola, asi que me acerqué a donde se encontraba y le pregunté si quería que la acompañara, así hicimos el recorrido cogidas del brazo". "Esa mujer, sin alzar una sola vez la voz, me preguntaba: ¿Tu crees que le perdonarán la condena a muerte?".

"Yo pensaba ¿tendrán un ápice de humanidad, de corazón, para no asesinar a este joven desconocido -en aquella época solamente lo conocían en Ermua-? Desgraciadamente, no fue así". ha añadido

