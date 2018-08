Política

Tras la polémica

Madrid no deja abrir 'Athletic Hiria' hasta el viernes por la mañana

Redacción

23/05/2012

Athletic Club quería abrir sus puertas el jueves 24 de mayo, pero las autoridades del Ayuntamiento de Madrid no han concedido los permisos necesarios.

'Athletic Hiria' (La ciudad del Athletic), el espacio que el club bilbaíno habilitará en Madrid para sus aficionados con motivo de la final de la Copa del Rey, abrirá el mismo día del partido, el viernes, y no el jueves porque "las autoridades del Ayuntamiento de Madrid no han concedido los permisos necesarios", ha informado hoy la entidad rojiblanca.



"La voluntad del Athletic Club era que 'Athletic Hiria' hubiera abierto sus puertas el jueves 24 de mayo, pero las autoridades del Ayuntamiento de Madrid no han concedido los permisos necesarios", haexplicado el club bilbaíno, que abrirá el espacio ubicado en la explanada de Madrid Río, Puente del Rey, a las 10:30 horas del viernes, día 25.



'Athletic Hiria' permanecerá abierta hasta después del partido y en ella se proyectará en directo la final de Copa para todos los socios y aficionados que no hayan podido adquirir una entrada para el encuentro y se hayan desplazado hasta Madrid a apoyar al equipo.



Además del partido en directo, que comenzará a las 22:00 horas, el punto de encuentro de la afición rojiblanca proyectará a lo largo del día la final de Copa de 1984, en la que el Athletic se impuso por 1-0 al Barcelona, y tres de los mejores partidos del conjunto vasco esta temporada.



Para cuando termine la final, sobre las 24.00 horas si no hay prórroga, 'la ciudad del Athletic' tiene prevista una fiesta final con música, animación y gags.

Por otro lado, el Athletic ha programado cuatro actuaciones musicales en San Mamés para las horas previas a la final, que se podrá presenciar en 'La Catedral' a través de pantallas gigantes.

Esas actuaciones serán las de Rafa Rueda, Itziarren Semeak, El Mentón de Fogarty y Zea Mays. Las actuaciones comenzará a las 20.30 horas, media hora después de que se abran las puertas del campo y hora y media antes del comienzo de la final.