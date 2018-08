Política

Acto en Donostia

Arriola no descarta 'en absoluto' un pacto PNV-Bildu tras los comicios

Redacción

27/05/2012

El líder de los socialistas guipuzcoanos opina que el PNV es "la garantía" de que la coalición independentista esté gobernando en Gipuzkoa "porque está dando su beneplácito, por activa o por pasiva".

El líder de los socialistas guipuzcoanos, Iñaki Arriola, no descarta "en absoluto" un pacto entre el PNV y Bildu tras las próximas elecciones autonómicas porque el mismo el partido jeltzale lo considera y no tiene "por qué no creerle", y además asegura que "algo de esto ya está pasando en Gipuzkoa".

Arriola ha dicho, en una rueda de prensa en Donostia-San Sebastián, que el PNV es "la garantía" de que la coalición independentista esté gobernando en Gipuzkoa, ya que está dando su "beneplácito" para que esto ocurra, ya sea "por activa o por pasiva".

Ha señalado que "históricamente" los pactos PNV-PSE "han sido posibles", pero ha destacado que, "a día de hoy", la relación entre ambas formaciones es "fría y distante", tras tres años en los que el partido de Iñigo Urkullu se ha dedicado a hacer "oposición permanente" a la gestión del Gobierno de Patxi López.

El secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa y consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes no se ha pronunciado sobre un posible adelanto electoral, ya que el lehendakari "adoptará las decisiones que tenga que adoptar siempre por el interés de Euskadi", y ha negado que su partido haya iniciado la precampaña porque sigue haciendo el mismo trabajo que en los tres últimos años.

Bildu, 'absolutamente pasiva'



Arriola ha hecho balance del primer año de gestión de Bildu en la Diputación de Gipuzkoa y ha recalcado que, en el actual contexto de crisis, la coalición se ha mostrado "absolutamente pasiva" y "ausente" para atender los problemas del territorio. Ha afirmado que "no ha sabido responder a la crisis", pero que "lo peor" es que "ni lo ha intentado".

El dirigente socialista ha repasado las actuaciones de los departamentos forales y ha cuestionado sus políticas de "falta de inversiones", su oposición a infraestructuras como el puerto de Pasaia, el tren de alta velocidad o la incineradora, sus "contradicciones" sobre los peajes y su "falta de alternativas" a la gestión de residuos. "Con el Gobierno de Garitano el futuro se presenta ciertamente oscuro", ha asegurado.