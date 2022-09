Política CARA A CARA El ahorro energético, protagonista del primer cara a cara entre Sánchez y Feijóo EITB MEDIA Publicado: 06/09/2022 13:57 (UTC+2) Última actualización: 06/09/2022 13:58 (UTC+2) La portavoz de EAJ-PNV, Estefanía Beltrán de Heredia, exigirá que las medidas de choque vayan acompañadas de decisiones de más largo alcance, "porque de lo contrario no dejarían de ser coyunturales e insuficientes". Escuchar la página Escuchar la página

Euskaraz irakurri: Energia aurrezteko neurriek markatuta egingo da gaur Senatuan Sanchezen eta Feijooren arteko aurrez aurrekoa

Marcado por la inflación y la preocupación de las fuentes energéticas, esta tarde tendrá lugar en el Senado un cara a cara que ha generado especial expectación, el del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. El resto de partidos también participarán, pero estarán en un segundo plano.

El presidente del Gobierno español comparecerá para dar explicaciones sobre las medidas de ahorro energético. Por su parte, se espera que Feijóo responda y apriete a Sánchez. En el cara a cara de hoy, por tanto, más que el fondo del debate, ambos mandatarios medirán fuerzas.

Este debate sobre la energía fue reclamado por el presidente del PP, pero la primera reacción del Gobierno de España fue remitirse a las sesiones de control del Senado. Sin embargo, Sánchez acabó aceptando el envite y la pasada semana pidió comparecer en la Cámara Alta para "informar sobre el Plan de ahorro y gestión energética y su perspectiva territorial, así como del contexto económico y social del mismo".



Por tanto, el debate no se limita al decreto ley de medidas de ahorro energético que se votó ya en el Congreso, sino que incluye el diseño de ese Plan de Contingencia más amplio que el Gobierno de Sánhez debe enviar a Bruselas, así como un análisis del contexto económico del país.

Feijóo ha dicho que este encuentro puede servir para abrir una negociación, pero ha criticado la limitación de tiempo, ya que, Sánchez no tendrá límite de tiempo, mientras que cada grupo parlamentario dispondrá de 15 minutos.

Durante el fin de semana Feijóo ha preparado el debate con expertos en energía y economía; pondrá sobre la mesa el paquete de propuestas del PP; para empezar, la extensión de la reducción del IVA del gas y la electricidad durante todo el invierno, hasta marzo.

Sánchez, por su parte, quiere aprovechar el debate para dar la vuelta a las encuestas. Ha arrancado el año político invitando a los ciudadanos a la Moncloa y ha explicado que la prioridad del Gobierno es escuchar las preocupaciones de la gente frente a una oposición que, según sus palabras, "busca sembrar el miedo".

El PNV exigirá que las medidas de choque vayan acompañadas de decisiones de más largo alcance

También escucharemos hoy a los grupos vascos en el Senado. En los últimos días, el PNV ha denunciado la falta de interlocución a la hora de diseñar medidas anticrisis. Así, la portavoz de EAJ-PNV, Estefanía Beltrán de Heredia, exigirá que las medidas de choque vayan acompañadas de decisiones de más largo alcance, porque de lo contrario no dejarían de ser coyunturales e insuficientes.

EAJ no ve una planificación de los distintos escenarios; un análisis contrastado de los impactos de cada medida; un plan de protección para los sectores más expuestos al incremento de los precios de la energía y al tejido productivo e industrial. En ese sentido trasladará que "no se puede exigir que por responsabilidad se respalden a pies juntillas sus decisiones cuando no se comparten previamente ni análisis ni propuestas, ni hay un trabajo conjunto en el diseño de las medidas".

Asimismo, trasladará su esperanza en que esta vez sí se tengan en cuenta las medidas propuestas por Euskadi para el Plan de Contingencia a presentar en Europa.

Destacará la importancia de preservar la renta de las familias, así como paliar el impacto en las empresas, afectadas ambas por el incremento de los precios energéticos.