Política Entrevista en Radio Euskadi Ortuzar, sobre un pacto energético: "Hoy no podemos quitar el gas del pool energético de Euskadi" Mikel Domínguez | EITB Media Publicado: 07/09/2022 09:38 (UTC+2) Última actualización: 07/09/2022 10:00 (UTC+2) El presidente del EBB del PNV es partidario de la transición energética, pero pide "realismo" y tener en cuenta el uso del gas en la industria y hogares. Valora las medidas anunciadas por Sánchez, pero cree que ha tardado meses en tomarlas.

Andoni Ortuzar, entrevistado en Radio Euskadi. Foto: EITB Media

Euskaraz irakurri: Ortuzar, energia itunari buruz: "Gaur egun ezin dugu gasa Euskadiko pool energetikotik kendu"

Andoni Ortuzar, presidente del EBB del PNV, ha apostado por un pacto energético en Euskadi, pero ha pedido "realismo" a EH Bildu en el análisis. "Hoy no podemos quitar el gas del pool energético de Euskadi, ni en diez años. De eso queremos hablar con EH Bildu", ha dicho en una entrevista en una entrevista en Boulevard de Radio Euskadi.

El líder jeltzale desea "sentarnos cuanto antes" para abordar un pacto sobre energía, pero "aceptando" que la mayor parte de hogares utilizan gas para calentarse y que gran parte de la industria electrointensiva vasca funciona con gas, "porque hace 30 años les dijimos que era más ecológico que el petróleo". "Somos partidarios de todas las transiciones energéticas y de llegar a 2050 con los deberes hechos, pero partiendo del realismo, porque tenemos la situación que tenemos", ha añadido.

En ese mismo sentido, ha celebrado que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, tenga en cuenta la industria de cogeneración, aunque ha lamentado que las medidas lleguen tarde. "Hemos tardado unos meses en hacerlo", ha dicho Ortuzar, que opina que el Ejecutivo "con el tema del gas se ha equivocado profundamente" y ha sido muy maximalista.

"Cuando un país como el nuestro ha hecho una apuesta gasística", en alusión a la cogeneración en la industria de la CAV, "le tienes que dar salida para que la transición sea razonable", pues "el gas es necesario para la transición".

Sin la inclusión de la cogeneración en las ayudas, "para muchas de nuestras industrias sería el fin", aventura Ortuzar, que incide en que el puerto de Bilbao es la mayor entrada de gas licuado a España, solo por detrás del gasoducto desde Argelia. "Ahora vendría de puñetera madre tener un segundo cargadero de gas en el puerto de Bilbao", mediante el cual se podría "abastecer a toda Europa", ha añadido.

Ortuzar ha criticado al Ejecutivo español por no cumplir su propio calendario de transferencias de competencias a la CAV, y ha advertido de que el PNV se sentirá "libre" si Sánchez no cumple su acuerdo con los jeltzales. "Queremos que siga este Gobierno, que nadie tenga ninguna duda", pero "no podemos tener la responsabilidad, cabeza fría y dos dedos de frente que les falta a los demás". "Si todo el mundo va de verbena, el PNV también", ha dicho.

El líder jeltzale se ha mostrado crítico con Denis Itxaso, delegado del Gobierno de España en la CAV, por apuntar a la dificultad jurídica de algunos traspasos. "No sabía que era catedrático de Constitucional", ha dicho. Ortuzar opina que, si el propio Ejecutivo aprobó en Consejo de Ministros el calendario de transferencias, "supongo que ya habrían mirado que no había problemas técnicos".

Sobre la reforma del Estatuto, Ortuzar espera que haya "una ventana de oportunidad que habría que aprovechar" entre los cambios de legislatura tanto en la CAV como en el Estado español, pero este momento, "no se dan las condiciones para un acuerdo más amplio que el de Gernika".