'La dispersión de los presos no se justifica'

Redacción

30/05/2012

Xabier Etxebarria, mediador de los encuentros entre presos de ETA acogidos a la 'Vía Nanclares' y víctimas, cree que no se ha cumplido con las reinserciones que justificaban antes la dispersión.

Xabier Etxebarria, mediador de los encuentros entre presos de ETA acogidos a la 'Vía Nanclares' y víctimas de ETA, se ha mostrado en contra de la dispersión de los presos porque la medida no cumple la ley y no está justificada, ya que cuando empezaron a aplicarla decían que ello conllevaría la "reinserción de presos, pero no se ha dado".

En una entrevista concedida al programa 'Egunon Euskadi' de ETB-2, Etxebarria ha explicado que reuniendo a los presos en las mismas cárceles se abrirían "las cárceles al debate"

Además, Etxebarria opina que con los presos dispersados en diferentes cárceles "el EPPK los tiene más controlados".

'Vía Nanclares'

Etxebarria ha dicho que algunos presos que no se han acogido a la llamada 'Vía Nanclares' lo han hecho porque todavía "esperan algo, soluciones colectivas o algo".

Con esa actitud, Etxebarria cree que los presos "eluden su propia responsabilidad", aunque ha ensalzado a la "valentía" de los que han escogido la 'Vía Nanclares'.

Diálogo y debate

Etxebarria ha informado de que hasta el momento se han producido 11-12 encuentros cara a cara entre presos y víctimas. Pero para llegar hasta ese punto, Etxebarria cree "importante" que los presos hagan "una revisión crítica del pasado". Para ello, ha explicado que se "abre el diálogo a los presos, con la ayuda de personas del exterior".

Después de ese proceso, "la iniciativa surge de los presos, y tiene que ser así, porque para un cara a cara entre una víctima y una persona que ha ejercido la violencia, tiene que haber un recorrido para llegar hasta ese punto".

Preso y víctima

Además, Etxebarria ve necesario que el preso haga ese recorrido también para la víctima, porque "meter a una víctima en un proceso con final incierto no sería bueno, por la frustración y el dolor que puede generar".

Sin embargo, cree que las víctimas necesitan menos reuniones, porque "su posición moral es más fuerte, es la víctima".

En ese sentido, el mediador ha dejado claro que "ningún" preso o víctima se ha arrepentido de haber participado en los encuentros.