Política Entrevista en Euskadi Irratia Miren Larrion: "No me voy a esconder, ni voy a estar sin levantar la cabeza" EITB Media Publicado: 28/09/2022 09:05 (UTC+2) Última actualización: 28/09/2022 09:05 (UTC+2) La exportavoz de EH Bildu en Vitoria-Gasteiz ha explicado en el programa "Faktoria" cómo ha vivido el proceso de recuperación de su enfermedad mental. Escuchar la página Escuchar la página

Euskaraz irakurri: Miren Larrion: "Ez naiz ezkutatuko, eta ez naiz burua altxatu gabe egongo"

La exportavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz Miren Larrion ha agradecido todo el apoyo recibido durante los últimos meses "en la sociedad, medios de comunicación y redes sociales", pero ha añadido que también ha vivido "momentos crueles".

"Hay quien ha tratado el tema con crueldad. En general, cuando se dan este tipo de problemas [de salud mental], siempre hay quien te va a tratar mal y se hace el ciego", ha afirmado, sin citar a nadie, en el programa "Faktoria" de Euskadi Irratia.

Larrion fue condenada a tres años de cárcel por un juzgado de la capital alavesa por falsedad documental, usurpación de estado civil y hurto, al haber robado en 2021 la cartera y documentación de una compañera de trabajo. Sin embargo, el tribunal tuvo en cuenta la atenuante de "alteración psíquica", por lo que no entrará en prisión y en su lugar realizará trabajos comunitarios.

La también exparlamentaria de EH Bildu ha explicado en "Faktoria" cómo ha vivido el proceso de recuperación, y ha aplaudido que la sociedad haya respondido con "generosidad" en su caso.

Eso sí, ha advertido que también ha visto la situación "contraria": "algunos preferirían que las personas como yo vivan en un estado de castigo permanente, que siempre lo estén pagando, o que yo desaparezca, en el sentido de 'esconderse'".

Ante esa situación, Larrion ha subrayado que "el castigo pemanente no es legítimo": "no me voy a esconder, ni voy a estar sin levantar la cabeza".

Por otra parte, y pese a que ahora realizará trabajos comunitarios, la exportavoz de la coalición abertzale ha asegurado que continuará viviendo la política desde la distancia: "en el sentido más amplio, tengo la política en las venas; ¡de otras cosas sí que me voy a alejar!"

Miren Larrion era una de las dirigentes más destacadas y con mayor futuro en EH Bildu cuando presentó su dimisión en febrero del año pasado. En aquel momento era portavoz en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, pero también fue parlamentaria y su nombre llegó a sonar como futurible sustituta de Arnaldo Otegi.