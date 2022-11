Política Sucesión Marine Le Pen cederá el liderazgo del partido en medio de una polémica por racismo agencias | eitb media Publicado: 05/11/2022 08:57 (UTC+1) Última actualización: 05/11/2022 08:57 (UTC+1) Por primera vez en la historia, el partido no será liderado por un Le Pen, y está por ver si quedará en manos de Bardella o Aliot, aunque Marine Le Pen seguirá mandando al ser la jefa en la Asamblea Nacional. Escuchar la página Escuchar la página

Marine Le Pen cederá el bastón de mando de la ultraderechista Agrupación Nacional en el congreso de este fin de semana, que se celebrará en medio de una gran polémica por racismo por unas proclamas que lanzó uno de sus diputados en la Asamblea Nacional, y dos figuras muy cercanas a ella han confirmado su intención de presidir el principal partido de la oposición: el joven eurodiputado Jordan Bardella y el veterano político y alcalde de Perpiñán, Louis Aliot.

Aunque seguirá como la líder de facto de la formación, desde su posición de jefa de filas de sus 89 diputados en la Asamblea francesa, Le Pen, de 54 años, decidió que era el momento de desprenderse de sus responsabilidades partidarias precisamente para centrarse en esa labor parlamentaria. Será la primera vez que el partido no tenga a un Le Pen como líder oficial.

Los candidatos son su actual brazo derecho y pareja de su sobrina, Jordan Bardella (26 años), por un lado; y el que fuese su pareja durante 10 años (2009-2019), Aliot (de 52), por el otro.

La finalista de las presidenciales de 2017 y 2022 aseveró que "no tomará partido" por ninguno de los dos postulantes, a pesar de su evidente sintonía con Bardella, quien ejerce la presidencia provisional desde que Le Pen se embarcase en la batalla de las presidenciales de la pasada primavera.

Nacido en 1995 en los suburbios parisinos del departamento de Saint-Denis de una familia inmigrante de origen italiana, el joven de pelo engominado y esbelta silueta ha tenido una fulgurante y precoz ascensión. Militante desde los 16 años, secretario del partido (entonces llamado Frente Nacional) desde los 19 y asistente parlamentario desde los 20.

También lazos personales vinculan a la líder del RN con el otro candidato, Louis Aliot. Los dos fueron pareja durante una década y, al menos públicamente, su relación parece no haberse deteriorado.

Las líneas políticas de ambos contrincantes son parecidas, aunque con algunos matices.

Bardella mantiene una tendencia anti-inmigración más dura, al estilo del polemista y excandidato presidencial Éric Zemmour (defensor de un plan complotista por el que estaría en marcha el reemplazo a la población judeo-cristiana por una arabo-musulmana).

Por su parte, Aliot se ha esforzado en distanciarse de la semántica de Zemmour y es más favorable a circunscribir el combate a lo que denominan como "sectarismo" musulmán dentro de Francia.

Incidente racista

El Congreso se celebra en medio de una gran polémica por un incidente que sacudió este jueves la Asamblea Nacional francesa cuando, durante un debate sobre inmigrantes, un diputado ultraderechista lanzó un grito que fue interpretado por muchos miembros de la cámara como un comentario racista contra un legislador negro.

El diputado que estaba hablando en ese momento era Carlos Mertens Bilongo, miembro del partido izquierdista La Francia Insumisa (LFI), que llamaba la atención sobre la situación de alrededor de un millar de inmigrantes rescatados por tres barcos de rescate de otras tantas ONG, para los que se está buscando -hasta ahora sin éxito- puertos de desembarco.

Entonces sonó el grito "que se vuelvan a África" o "que se vuelva a África" (la pronunciación en francés es casi idéntica), y los diputados de LFI consideraron que se había usado el singular para ofender a su colega.

Eso generó una violenta diatriba verbal que obligó a la presidenta de la Asamblea, Yaël Braun-Pivot, a suspender la sesión.

El parlamentario, que es uno de los 89 diputados de la Agrupación Nacional, aseguró en otras declaraciones que en realidad lo que dijo es "que se vuelvan a África", comentario que según él "ha sido manipulado" por los diputados de LFI.

De Fournas insistió en que su comentario no se refería a Mertens, sino a "los inmigrantes de los barcos", y criticó a los diputados de LFI por buscar "polémicas estériles". "No voy a pedir perdón por algo que no he hecho", añadió.

La propia Le Pen salió después a defender a su diputado, al recalcar que De Fournas "se refería a los migrantes transportados por los barcos de las ONG", y consideró que se ha creado una "polémica burda".