Garitano: 'El objetivo es el Gobierno Vasco'

Redacción

06/06/2012

Martin Garitano ha afirmado que Bildu todavía no tiene decidido quién será el candidato para las próximas elecciones de la Comunidad Autónoma Vasca, "pero lo decidiremos pronto".

Bildu no tiene decidido quién será el candidato o candidata de la formación para las próximas elecciones autonómicas de la CAV según ha confirmado Martin Garitano, "pero lo decidiremos pronto y tendrá potencial". Ha explicado que será potente porque "la izquierda abertzale soberanista independentista siempre ha demostrado que ha conseguido un candidato mejor que el anterior".



Preguntado en Euskadi Irratia sobre la posibilidad de que sea una mujer, "teniendo en cuenta que en Euskal Herria hay más mujeres que hombres, entraría dentro de la lógica, pero no tengo ese dato", ha explicado.



El objetivo gobernar el Gobierno Vasco. "Nosotros tenemos un proyecto, y tenemos muy claro cuál es nuestro camino y nuestro recorrido; somos capaces y tenemos ganas", ha concluido.



El PSOE, PP y PNV han comenzado a reservar vallas electorales, sin embargo, Bildu todavía no, "es que igual no va a ser Bildu, será otro", ha respondido. "No tenemos prisa para eso, estamos haciendo las cosas bien y las elecciones no son solo resultado de una campaña de publicidad; hay que explicar las cosas a los ciudadanos, y nosotros vamos a trabajar eso", ha matizado.