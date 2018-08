Política

Encuentro

Robert Manrique se reúne este viernes con un preso de ETA en Gasteiz

Redacción

14/06/2012

Manrique, víctima del atentado de Hipercor, ha anunciado en su blog que se va a reunir con Rafael Caride Simon, en la prisión de Zaballa de Vitoria-Gasteiz, a las 10:15.

Robert Manrique, una de las víctimas del atentado de ETA en Hipercor (Barcelona), ha anuncia en su blog que este viernes se reúne con el preso de ETA Rafael Caride Simón en la carcel de Zaballa de Vitoria-Gasteiz. El encuentro tendrá lugar a las 10:15.



La semana pasada, en una entrevista en el programa ''Ganbara'' de Radio Euskadi, Manrique aclaró que había recibido una carta del preso y que había accedido a reunirse con él. ''Me di un paseo de cuatro horas leyendo la carta, hasta que la entendí'', explicó.

Sobre las expectativas de esa reunión, Manrique dijo que esperaba que el miembro de ETA le pidiera perdón. ''Eso depende de él. Si me lo pide, me lo plantearé'', reflexionó.

Según confesó la vícitma de Hipercor, la carta le ha traído muchos problemas, ya que '''hay víctimas que no entienden por qué me la han enviado a mi y no a ellos; y otras piensan que es vergonzoso que me reúna con él''.

''Siempre que se hagan las cosas respetando la ley, hay que entender que hay que hacerlas. El interés de los ciudadanos está por encima del mío'', explicó.