Política TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Cándido Conde-Pumpido, elegido nuevo presidente del Tribunal Constitucional AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 11/01/2023 14:52 (UTC+1) Última actualización: 11/01/2023 14:52 (UTC+1) El magistrado progresista ha obtenido seis de los once votos durante el Pleno que se ha celebrado este miércoles en el Tribunal Constitucional, frente a los cinco cosechados por María Luisa Balaguer. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Fotografía de archivo del magistrado Cándido Conde-Pumpido. Foto: EFE Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Candido Conde-Pumpido Auzitegi Konstituzionaleko presidente izendatu dute

Noticias (1) El TC avala a sus nuevos miembros y abre paso a una mayoría progresista

El magistrado progresista Cándido Conde-Pumpido ha sido elegido hoy nuevo presidente del Tribunal Constitucional (TC). Según han informado fuentes jurídicas, ha superado en la votación a la también progresista María Luisa Balaguer —por un estrecho margen de seis votos frente a cinco— durante el Pleno que se ha celebrado este miércoles en la corte de garantías.

Conde-Pumpido ha logrado el respaldo unánime de los otros cinco magistrados del sector progresista, incluido el de María Luisa Segoviano cuyo voto era la gran incógnita, mientras que Balaguer ha sumado el suyo y el de los cuatro conservadores.

En la votación también se ha designado a la magistrada progresista Inmaculada Montalbán como vicepresidenta del órgano (seis votos frente a cinco), por lo que el bloque progresista se adjudica ambos cargos, rompiendo con la norma no escrita según la cual la Presidencia correspondía al sector mayoritario y la vicepresidencia, al minoritario. De hecho, el bloque conservador había postulado a Ricardo Enríquez, el magistrado de mayor antigüedad y edad, que ha logrado cinco votos.

Tribunal progresista

Cándido Conde-Pumpido e Inmaculada Montalbán sustituirán a Pedro González-Trevijano y Juan Antonio Xiol, respectivamente, que abandonaron sus cargos el pasado lunes, junto a Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares, con la renovación parcial del TC, que estaba pendiente desde el pasado 12 de junio.

De los cuatro nuevos magistrados, el ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez, fueron propuestos por el Gobierno español. Por su parte, María Luisa Segoviano, ex presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (TS), y César Tolosa, hasta ahora presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS, fueron propuestos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).